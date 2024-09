Gismondi 1754, perdita netta primo semestre a 467mila euro

Gismondi 1754

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con unaconsolidata al 30 giugno 2024 pari ada attribuirsi anche all’aumento del costo della materia prima, in primis il metallo. Il risultato risulta essere in contrazione del 189% rispetto a quello registrato lo scorso anno pari a +673.962 euro."In risposta al rallentamento registrato in alcuni mercati chiave, come Europa e Nord America, l'azienda ha accelerato l'espansione verso mercati emergenti e in crescita - ha commentato, CEO di Gismondi 1754 -. Sono stati conclusi importanti accordi nell'area del Sud Pacifico, mentre negli Stati Uniti sono stati risolti i problemi che frenavano la presenza nei department store. L'azienda guarda con attenzione ai prossimi mesi e per far fronte alla riduzione della domanda e dei margini ha avviato una serie di interventi orientati a contenere i costi d’esercizio.”Il valore dellaconsolidato nei primi sei mesi dell'anno si è attestato a circa, in flessione del 6% rispetto ai poco più di 8 milioni del primo semestre 2023. Il canale “”, derivante dalla gestione diretta dei punti di vendita al dettaglio rappresenta il 16% del fatturato; il canalederivante dalla cessione di prodotti finiti a concessionari operanti nella grande distribuzione rappresenta il 58% del fatturato; il canalederivante dalle vendite della boutique franchisee di Praga rappresenta il 4% del fatturato; il canale “” oderivante da vendite di pezzi unici realizzati su misura rappresenta il 18% del fatturato; infine, il canalederivante da vendite di pezzi unici realizzati su misura rappresenta il 5% del fatturato.L’al 30 giugno 2024 è pari a -276.892 euro, in diminuzione rispetto a 1.399.753 euro al 30 giugno 2023.Laconsolidata è negativa ed ammonta ad -6.846.699 euro, registrando un incremento rispetto a -5.970.980 euro al 31 dicembre 2023; ciò è dovuto essenzialmente all’assorbimento di cassa generato dall’andamento della gestione del primo semestre. Ilal 30 giugno 2024 risulta pari a 10.707.653 euro.