Porto Aviation, l'utile 2024 sale a 239 mila euro. Deliberato il primo dividendo

Porto Aviation Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore aeronautico, ha chiuso il 2024 con unpari a 4.869.668 euro, con una crescita del 27,22% rispetto al 31 dicembre 2023. Tale valore riflette un andamento positivo delle vendite, in particolare nel corso del secondo semestre, grazie alla consegna di 13 aerei nel corso dell'esercizio e alla lavorazione di 8 velivoli in produzione. Isi attestano a 3.792.891 euro (+26,07%).L'dell'esercizio 2024 ammonta a 503.982 euro, in diminuzione del 14,09%. Tale dato include un aumento dei costi di struttura finalizzato a sostenere il trend di crescita in atto nonché i costi relativi allo sviluppo del nuovo aereo 4 posti che si prevede sarà pronto per le prime prove tecniche nel corso del 2025. Ilammonta a 238.526 euro, registrando un aumento del 20,20%.Laè pari ad -1.060.202 euro (cassa netta) rispetto a -741.278 euro al 31 dicembre 2023, in miglioramento del 43,02%. La società è riuscita a controllare il fisiologico aumento del Capitale Circolante Netto legato alla crescita del valore della produzione, convertendo così oltre il 60% dell'EBITDA in cassa. Le disponibilità liquide hanno altresì beneficiato dei contributi ricevuti e del Bonus IPO.La società al termine dell'esercizio ha consegnato 13 velivoli e ha undi 8 velivoli.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti il pagamento di unordinario, relativo all'esercizio 2024, pari ad 0,048249 euro per azione (cedola n. 1), per complessivi 113.299,80 euro, con ex date il 12 maggio 2025, recorddate il 13 maggio 2025 e payment date il 14 maggio 2025.