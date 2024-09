I cantieri del Piano "Italia a 1 Giga" prendono il via a Bellaria Igea Marina

(Teleborsa) - I cantieri delhanno preso il via a, in provincia di Rimini. Il progetto, attuato da Infratel Italia, rientra nell'ambito della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga ed è promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale.L’intervento riguarda, in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Nel comuneattraverso un’infrastruttura FTTH?(Fiber To The Home, fibra fino a casa) e(Fixed Wireless Access), che saranno messi in grado diL’infrastruttura si svilupperà per, di cui più del 64% verrà realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti., sindaco di Bellaria Igea Marina parla di ", che porterà una significativa infrastrutturazione digitale del territorio con fibra per rendere la nostra realtà sempre più connessa:per lavori che riguarderanno la nostra città per diversi mesi ma che porterà grande utilità alle famiglie e alle aziende di Bellaria Igea Marina"."Grazie al buon rapporto con l’amministrazione comunale oggi a Bellaria Igea Marina realizziamo l’infrastruttura a banda ultralarga del Piano Italia a 1 Giga", sottolinea, Field Manager di?Open?Fiber in Emilia-Romagna, spiegando che "le. Cittadini, imprese ed amministrazione comunale potranno accedere a servizi di ultima generazione come: telemedicina, smart working, streaming HD, controllo elettronico degli accessi, monitoraggio ambientale e gestione dell’illuminazione pubblica".Con circa 14 milioni di unità immobiliari vendibili in Italia grazie alla sua nuova rete in FTTH, Open Fiber è il principale operatore italiano nelle connessioni in fibra ottica fino a casa e tra i leader in Europa. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città di grandi e medie dimensioni e in circa 5.000 piccoli comuni.