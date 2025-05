Cantieri più sicuri e sostenibili: nasce l’asse tra GBC Italia e Associazione Lavoro&Welfare

(Teleborsa) - Di fronte a un dato che non lascia spazio a interpretazioni – un incremento dell’8,37% dellenel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte INAIL) –decidono di agire, con unoperativo, firmato oggi a Roma. L’accordo dà il via a un progetto ambizioso, ma concreto: trasformare i cantieri italiani in modelli di sicurezza, efficienza energetica e rispetto per il capitale umano.Il Protocollo si fonda su, strumenti già pronti per l’adozione e un chiaro: accompagnare il settore delle costruzioni nell’evoluzione richiesta dal PNRR, dal Decreto PNRR-bis e dalle normative emergenti, anticipandole quando necessario, e soprattutto mettendo al centro la formazione, la cultura della prevenzione e l’innovazione tecnologica.Tra le azioni previste dal piano e che prenderanno avvio già nelle prossime settimane c'è laverranno organizzati workshop, webinar e percorsi formativi gratuiti rivolti a imprese, tecnici, professionisti e pubbliche amministrazioni, incentrati su temi urgenti: tecnologie green, modelli di cantiere circolare, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e normative in evoluzione. L’obiettivo non è solo informare, ma creare una comunità professionale consapevole e aggiornata, capace di condividere casi virtuosi e imparare dagli errori del passato.Previsto, inoltre, l'utilizzo di di: le due organizzazioni lavoreranno alla redazione congiunta di linee guida, protocolli e manuali operativi, completi di indicatori misurabili di performance ambientale e di sicurezza. Questi strumenti potranno essere utilizzati per aggiornare bandi, capitolati tecnici e requisiti di qualificazione delle imprese, contribuendo alla costruzione di una nuova cultura del fare edilizia, che tenga insieme legalità, innovazione e responsabilità.Infine, spazio a ?: un piano editoriale congiunto – fatto di newsletter, contenuti per i social media, pillole video e materiali divulgativi – porterà all’attenzione di media nazionali e di settore le esperienze virtuose, le storie di successo e le innovazioni concrete già in atto nei cantieri. L’obiettivo è ispirare, sensibilizzare e spingere all’adozione di soluzioni avanzate, dimostrando che cambiare si può, e che farlo conviene.Già entro l’estate, grazie all’attivazione di una, sarà possibile toccare con mano i risultati delle prime iniziative. Progetti e interventi concreti su scala reale, pensati per dimostrare che integrare sicurezza, sostenibilità e innovazione è non solo possibile, ma urgente e vantaggioso. Con la firma di oggi, GBC Italia e l’Associazione Lavoro &Welfare si pongono come protagonisti di un: l’obiettivo è ridare dignità al lavoro in edilizia, valorizzare chi ogni giorno costruisce il nostro futuro e tracciare una nuova direzione in cui legalità, qualità e tutela delle persone siano le fondamenta di ogni cantiere."La firma di questo Protocollo d’intesa rappresenta un passaggio fondamentale in un momento storico in cui il nostro Paese è chiamato a rispondere con urgenza all’emergenza della sicurezza sul lavoro – ha dichiarato, Presidente di GBC Italia –. In GBC Italia, siamo convinti che la qualità dell’ambiente costruito debba camminare insieme alla tutela della salute, del benessere e della dignità delle persone che in quell’ambiente operano. Questo significa integrare la sostenibilità ambientale con quella sociale. Il Protocollo che abbiamo sottoscritto è teso a costruire strumenti concreti: dalla promozione di cantieri sicuri e sostenibili, allo sviluppo di indicatori comuni, fino alla proposta congiunta di norme che mettano davvero al centro la vita e il lavoro". "L’edilizia del futuro non può che essere certificata, consapevole e capace di generare valore per le persone, per l’economia e per l’ambiente", ha aggiunto."L’intesa tra GBC e L & W affronta l’aspetto fondamentale dell’edilizia verde anche attraverso una ulteriore valorizzazione dell’aspetto della prevenzione e della sicurezza nei cantieri. Edilizia sostenibile significa cantiere verde e digitale, nel quale la qualità e la sicurezza del lavoro si sposano perfettamente con l’obiettivo di una edilizia compatibile con l’ecosistema", ha affermato, Presidente Associazione Lavoro &Welfare.