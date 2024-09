Jet HR, seed round da 12 milioni di euro

(Teleborsa) - A solo un anno dal suo ingresso sul mercato, segnato da una crescita oltre le aspettative,- la startup fondata da Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino per abbattere la burocrazia legata al lavoro e alla gestione dei dipendenti - conferma la forza e potenzialità del modello e attira nuovi importanti investimenti con un seed round di, portando così la raccolta complessiva a. Ad agire come lead investor è la società di Venture Capital internazionale"Siamo entusiasti di supportare Marco, Francesco e l'intero team di Jet HR nella loro missione di rivoluzionare il panorama dellebuste paga in Italia - - ha dichiarato, Founding Partner & Managing Director di Picus Capital -. La complessa normativa italiana in materia di paghe, le consolidate reti di consulenti e la modalità obsoleta di interagire con i clienti, costituiscono la base ideale per l'approccio innovativo e digitale di Jet HR. In particolare siamo colpiti dalla rapidità di iterazione del prodotto e dall'eccezionale spinta commerciale dimostrata dal team fin dall'inizio. Vediamo un potenziale straordinario nell'automazione basata sull'intelligenza artificiale per trasformare il mercato delle buste paga in Italia, che vale oltre 4 miliardi di euro, data l'attuale fiducia nelle soluzioni fortemente orientate ai servizi. Siamo entusiasti di continuare a supportare Jet HR in quanto apripista delle soluzioni di gestione delle paghe guidate dall'IA."L’aumento di capitale supporterà la crescita dell’, che conta oggi 70 dipendenti, oltre che per lo sviluppo della piattaforma, peraltro subito posizionatasi in quel 10% dei Saas (Software as a Service) a più rapida crescita al mondo (fonte ChartMogul SaaS Growth Report). Inoltre è già previsto il prossimo rilascio di. Prima tra queste la possibilità di gestire con la piattaforma non solo i dipendenti ma anche i lavoratori autonomi a partita iva, permettendo alle imprese di garantire trasparenza e puntualità di trattamento nei pagamenti anche nei confronti dei collaboratori e, al contempo, di avere un quadro completo e sempre aggiornato della forza lavoro totale e relativi costi."E’ chiaro che siamo sulla strada giusta: alle centinaia di clienti soddisfatti e agli importantissimi investitori italiani, ora si aggiunge la fiducia di un fondo internazionale come Picus Capital - ha commentato, Ceo di Jet HR -. Picus conosce bene il nostro settore avendo investito in parecchie aziende in ambito payroll e HR che sono poi diventate “unicorni”. Vedono in noi il potenziale, e siamo felici di lavorare insieme e imparare da loro. E’ fondamentale per il futuro del nostro Paese avere un’economia forte. Il nostro contributo, supportati dai nostri investitori, sarà liberare le imprese dalla burocrazia inutile così che possano correre"."Tra le tante soddisfazioni di questo primo periodo, metto in cima l’entusiasmo di chi ha adottato la nostra soluzione e torna da noi descrivendo la scelta come una svolta per la propria attività - ha aggiunto, co-founder e Product Lead di Jet HR -. Risparmiano davvero tempo ed energie preziose, ma soprattutto comprendono la situazione di ogni singolo dipendente con chiarezza. Lo stesso peraltro vale per i lavoratori stessi. Grazie alla fiducia degli investitori con le nuove risorse continueremo nello sviluppo di tante nuove funzionalità e integrazioni determinanti a portare ulteriore valore ai nostri clienti"