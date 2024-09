Smiths Group delude le attese degli analisti per l'anno fiscale 2024: male in apertura

Smiths Group

(Teleborsa) - Nell'anno fiscale che si è chiuso il 31 luglio 2024 la società britannica di ingegneriaha registrato ricavi per, leggermente al di sotto delle attese degli analisti che indicavano. Sotto le attese anche l'che si è fermato a, l'1,7% in meno la stima del consensus di 535 milioni di sterline. Ha deluso le aspettative anche il risultato relativo aldella società che è stato del 16,8% (17% quello previsto). Sopra le aspettative invece l'che ha raggiunto i 105,5 penny, rispetto alle stime che indicavano 104,6 penny."Sono lieto di segnalare una forte crescita organica dei ricavi rispetto a un comparatore record, una continua espansione del margine di profitto operativo e due nuove acquisizioni - ha commentato, amministratore delegato -. Sono inoltre lieto di guidare verso un'ulteriore crescita ed espansione del margine nell'anno fiscale 2025 e di riaffermare i nostri obiettivi finanziari a medio termine. Stiamo facendo buoni progressi strategici, operativi e finanziari e tutte le nostre attività sono ben posizionate per una creazione di valore convincente.Ilnon ha comunque accolto favorevolmente i risultati dell'azienda che è arrivata a perdere fino all'8,1% del suo valore poco dopo l'apertura.