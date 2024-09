Industrie Chimiche Forestali, marginalità in crescita nel primo semestre

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -(ICF), quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ha chiuso ildel 2024 conpari a 40 milioni di euro (41,6 milioni al 30 giugno 2023) di cui circa 21 milioni (pari al 53%) realizzati all'estero. La riduzione dei ricavi è riconducibile principalmente a una contrazione dei volumi che ha interessato i settori della calzatura e della pelletteria quasi interamente compensata dal buon andamento registrato invece nei settori dell'automotive e in quello delle applicazioni industriali.L', pari a 4,8 milioni di euro, ha registrato un aumento di circa l'8%. L'incremento è stato favorito dal controllo dei costi operativi, del costo delle materie prime e del prezzo delle utilities. L'si è attestato al 12,1% in aumento rispetto al 10,8% del primo semestre dell'esercizio precedente.Ilè stato pari a 2,1 milioni di euro, in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente (2,1 milioni). Il Risultato Netto reported è stato pari a 1,4 milioni di euro (vs 1,6 milioni nell'1H23)."Nel corso del primo semestre i settori della calzatura e della pelletteria hanno sofferto per il rallentamento delle vendite di prodotto finito sul mercato in tutti i segmenti: sportivo, atletico, casual e lusso - ha commentato l'- Il recupero di volumi nel settore automotive, nel settore delle applicazioni industriali ed anche l'incremento di fatturato della neo acquisita divisione Langè, rispetto al primo semestre del 2023, hanno permesso di compensare quasi integralmente il fatturato complessivo attestandoci a 40 milioni di euro. Il controllo dei costi operativi e del costo delle materie prime ha consentito di consolidare l'EBITDA margin sopra il 12 %. Il piano di investimenti è stato completato secondo quanto previsto a budget e senza interruzioni. Nei mesi di luglio, agosto e settembre le attività commerciali e produttive sono in linea con quanto fatto nel primo semestre"L'del Gruppo a fine periodo si è assestato a 9,5 milioni di euro, in miglioramento di 1,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2023