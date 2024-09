Inps, CIV delibera assestamento Bilancio di previsione 2024

(Teleborsa) - Confermato ii risultato di esercizio negativo pari a, una importante crescita di 12, 7 miliardi dei trasferimenti dallo Stato a fronte dei maggiori sgravi contributivi, che in totale ammontano a 31 miliardi di euro, facendo passare i trasferimenti complessivi da 169 a. È quanto indicato nell'assestamento del Bilancio di previsione 2024 deliberato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps. L’Assestato prevede inoltre una crescita delle entrate da contribuzione di 2,4 miliardi rispetto al preventivo. Cala la previsione relativa al, che rispetto al valore di inizio anno, che ammontava a a 29,8 miliardi, passa ad una previsione assestata di 25 miliardi.Il CIV ha inoltre dettato alcuni importantiin materia di, che dovranno essere attuati dagli Organi di amministrazione e gestione dell'Inps. In considerazione della prossima assunzione di oltreentro l'anno, dovrà esseregarantito l'inserimento tempestivo ed efficace delle nuove forze, anche per far fronte all'assottigliarsi dell'organico attuale, che vedrà un'ulteriore fuoriuscita degli ispettori attualmente in servizio, ridotti a circa 800.Ladovrà fronteggiare alcune sfide, prime fra tutte la lotta al, ai serbatoi di manodopera utilizzati nella catena degli appalti, e al dumping contributivo, che avvantaggia sul mercato le aziende che evadono, penalizzando i soggetti che rispettano le regole,migliorare l’accertamento e il recupero dei contributi evasi. Per far questo, andranno valorizzate appieno lee lain termini di effettiva interoperabilità, rendendole fruibili allee alle, e la competenza riconosciuta in questi anni ai Funzionari Inps, valorizzando una stretta collaborazione con gli Organi giurisdizionali nell'azione di contrasto alla criminalità economica ed all'evasione contributiva. Un'attenzione particolare va riservata all'efficacia della lotta al fenomeno del pagamento dei contributi Inps tramite compensazioni con crediti inesistenti, a tutela dei lavoratori ma anche del mercato.Infine il Civ, sulla base dell'attività conoscitiva sul lavoro ingià intrapresa nel 2023, ha chiesto una specifica attenzione al funzionamento della, in modo da superare le criticità riscontrate e rafforzare i sistemi di premialità per le aziende che rispettano le regole.Da ultimo, con la deliberazione n. 16, il CIV ha approvato la modifica al, integrandolo con il Piano di Formazione per il corrispondente triennio, quale strumento strategico per la crescita professionale dei lavoratori dell'Istituto e quindi per migliorare ulteriormente i servizi ai cittadini.