Kleecks, round da 6,5 milioni di euro guidato da BlackSheep, Axon Partners e Azimut

(Teleborsa) - Nuovo ingresso nel portafoglio di BlackSheep: il fondo di Venture Capital gestito da Eureka! Venture SGR specializzato in investimenti MadTech è Co-Lead Investor, assieme al fondo internazionale Axon Partners Group e ai fondi Azimut Digitech Fund, sotto l'advisory di FNDX, e Azimut Eltif - Venture Capital - ALIcrowd III di Azimut, nel, startup italiana con sede a Londra che ha sviluppato una piattaforma SaaS enterprise all'avanguardia per l'ottimizzazione delle performance dei siti web, consentendo di massimizzare l'engagement dei propri clienti.Con questa operazione, BlackSheep, Axon e i fondi VC di Azimut supporteranno Kleecks nell', nel processo di consolidamento sui mercati di riferimento e nell'Con sedi a Londra e Milano, Kleecks supporta clienti in tutto il mondo, ottenendo ottimi risultati in mercati competitivi quali Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Giappone. La piattaforma gestisce volumi significativi, vantando oltreper i propri clienti e oltre 8 milioni di utenti giornalieri.Kleecks ha creato una piattaforma innovativa basata su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e machine learning, pensata per ottimizzare le performance dei siti web ed e-commerceLa piattaforma agisce direttamente sul front-end, migliorando aspetti cruciali come SEO, accessibilità, velocità del sito e user experience.