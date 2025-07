GetPica, round guidato da PranaVentures. Raccolta sale a 5 milioni di euro

(Teleborsa) -, venture capital specializzato in investimenti seed e post-seed in startup ad alto impatto tecnologico, ha, piattaforma AI per la distribuzione automatica, sicura e personalizzata di contenuti fotografici nei contesti di eventi, intrattenimento e hospitality. Con l'operazione annunciata oggi, il cui valore non è stato divulgato, la società porta arealizzata dal 2022, dopo la ripartenza del business post-pandemia (nel 2019 c'era stato un un series A round da 2 milioni di euro).PranaVentures si affianca a investitori che avevano già creduto nella visione di GetPica, come CDP Venture Capital SGR, attraverso il Fondo Rilancio Startup, e business angel strategici. I nuovi capitali saranno impiegati perdella società.da Manolo Martini, Enrico Minotti e Daniele Lazzara, GetPica ha sviluppato una tecnologia proprietaria che consente ai partecipanti di eventi e viaggiatori di ricevere le proprie foto in tempo reale e in totale privacy, scattate dai fotografi ufficiali. Utilizzata in oltre 400 partnership attive in 55 Paesi - da realtà come Campari, Costa Crociere, LinkedIn, Louis Vuitton e Netflix - GetPica è oggi presente in contesti come eventi sportivi, luoghi di vacanza, navi da crociera, parchi divertimento corporate event e cerimonie private, contando più di 2 milioni di utenti registrati e 1 miliardo di foto consegnate.La piattaforma combina funzionalità di delivery istantaneo, marketplace integrato per la vendita dei contenuti e strumenti avanzati di marketing automation: i brand possono in questo modo offrire un servizio innovativo, aumentare l'engagement dei partecipanti eGrazie ai capitali investiti e al supporto operativo di PranaVentures, GetPica - con- di cui oltre il 60% realizzati all'estero, punta ad accelerare la crescita attraverso lo sviluppo del servizio SaaS e l'ingresso in mercati strategici come Stati Uniti, Medio Oriente e Asia.