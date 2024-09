Mondo TV, sottoscritto accordo con Canal Plus per Grisù

Mondo TV

(Teleborsa) -annuncia una nuova partnership da parte della propriacon CANAL+, primario canale francese e tra i più importanti player europei, per la serie animata Grisù composta da 52 episodi da 12 minuti ciascuno.Il brand di successo è una coproduzione tra Mondo TV France, Calidra, Toon2Tango e ZDF Studios e già in onda in Germania su Kika, in Italia su Rai Yoyo e in Cina sulla piattaforma Youku, parte del gruppo mondiale Alibaba.L'acquisizione avrà una durata die prevede un compenso fisso rilevante.