Tenaris, upgrade di Equita a Buy con aumento target price

(Teleborsa) -ha migliorato(a) e(aper azione, +6%) su, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, dopo l'Investor Day a Londra.L'upgrade è arrivato considerando i seguenti fattori: unae stabilizzazione attesa del trend dei prezzi in USA; l', permettendo di confermare, se non migliorare, la politica di remunerazione; il titolo tratta su valutazioni attraenti, con un EV/EBITDA 2025E di 4,8x (vs. media storica di 8x), un P/E di 10x e un FCF yield dell'8% (o 1,5 miliardi di dollari di FCF), oltre ad una posizione di cassa netta 2024 di 4 miliardi di dollari pari al 22% della market cap.Secondo Equita, è ragionevole che alla prossima riunione del CdA a novembre si decida di usare l'attuale autorizzazione per il buy-back di 700 milioni di dollari residui per un ponte fino all'assemblea generale di maggio. Spetterà al board valutare un. Il livello dei capex varierà tra 600-700 milioni di dollari all'anno, a seconda dei progetti. M&A: al momento sarà limitato a piccole acquisizioni strategiche. Si cercano continuamente opportunità di crescita per rafforzare il posizionamento, ma in assenza di chiari target, l'attenzione sarà sull'aumento del ritorno per gli azionisti.