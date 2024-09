Trasporto stradale merci, da domani completamente operativi i documenti digitali

(Teleborsa) - Diventano da domanicompletamente operative anche in Italia le(e-CMR) che accompagnano le spedizioni merci internazionali su strada. Lo ricordanoche evidenziano come tale misura costituisca un significativo passo in avanti verso una sempre maggiore digitalizzazione, efficienza e sostenibilità del trasporto su gomma delle merci.A sancire l’apertura all’utilizzo di questo strumento è stata l', lo scorso marzo (legge n. 37 dell'8 marzo 2024 - Gazzetta Ufficiale n. 73), al Protocollo addizionale alla, relativo proprio alla lettera di vettura elettronica. Unioncamere e Uniontrasporti hanno accompagnato l’intero percorso che ha condotto a questo importante capitolo della transizione digitale del settore che continueranno a sostenere, restando a fianco delle aziende e degli operatori della logistica e dei trasporti, con un progetto denominato "", cofinanziato dall’(International Road Transport Union).Le attività già svolte e quelle programmate, che prevedono tra l’altro un webinar il prossimo 23 ottobre, si pongono in continuità con il progetto pilota "”, sviluppato tra il 2022 e il 2023, servito a testare preventivamente l'applicazione delle lettere di vettura elettroniche, valutandone i benefici e proponendo linee guida per affrontare le sfide operative della loro completa adozione (#e-CMR).