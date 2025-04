Ferrovie europee, Fitch: attività forte ma esigenze di investimento in crescita

(Teleborsa) - Un numero maggiore di passeggeri e prezzi in aumento sosterranno probabilmente la, dopo un forte 2024 e nonostante un calo dei ricavi del trasporto merci. Lo affermain una nuova analisi sul settore.L'agenzia di rating ha separato gliferroviari, che sono responsabili delle attività esposte alla concorrenza ai sensi della normativa UE sulla concorrenza (come il trasporto ferroviario passeggeri, il trasporto merci) daidelle infrastrutture, che mantengono ed espandono la rete ferroviaria e beneficiano di un monopolio naturale.Fitch si aspetta che i, poiché la crescita delle spese operative inizierà a stabilizzarsi in linea con l'inflazione, così come dovrebbe farlo la crescita dei prezzi. La domanda di trasporto passeggeri continuerà a essere il principale motore delle performance degli operatori. È probabile che la crescita del debito netto rimanga limitata, poiché gli operatori copriranno principalmente le loro esigenze di investimento con un forte autofinanziamento.. Questo perché i governi europei li stanno utilizzando sempre di più per finanziare la manutenzione e l'espansione della rete, qualcosa che l'UE considera uno strumento importante per combattere il cambiamento climatico. Nonostante queste crescenti pressioni, i rating dei gestori delle infrastrutture dovrebbero rimanere stabili, perché Fitch continua ad aspettarsi che i governi forniscano un supporto una tantum, se necessario.