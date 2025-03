Ryanair rimanda a novembre il passaggio alle carte d'imbarco completamente digitali

Ryanair

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost irlandese, ha comunicato cheall'inizio dell'operativo invernale, previsto per il 32025, invece di maggio 2025 come indicato in precedenza.Questo significa che da novembre 2025, i passeggeri Ryanair non dovranno più scaricare e stampare una carta d'imbarco cartacea, ma utilizzeranno invece la carta d'imbarco digitale. Attualmente, quasi l'80% dei 200 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già carte d'imbarco digitali.Grazie a questa iniziativa, Ryanair prevede dia partire da novembre 2025, poiché tutti i passeggeri si saranno registrati online o tramite app per generare la loro carta d'imbarco digitale.La compagnia consentirà ancora di arrivare in aeroporto con le carte d'imbarco cartacee, ma"Come in altri settori di biglietteria (concerti, stadi sportivi, ferrovie) - ha commentato il- c'è stato un significativo passaggio all'uso dello smartphone e, poiché quasi l'80% dei clienti Ryanair già utilizzano l'app myRyanair, è giunto il momento di far passare anche i restanti passeggeri al digitale, che consentirà loro di ridurre il loro impatto in termini di carbon footprint e avere un'esperienza di viaggio più fluida e migliorata a partire da novembre 2025, con Ryanair che continua a crescere fino a raggiungere i 300 milioni di passeggeri nel prossimo decennio".