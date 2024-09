TrenDevice lancia profit warning: EBITDA 2024 ben sotto obiettivo

TrenDevice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, prevede che l'comunicato in data 22 settembre 2023 (compreso nel range tra 1,9 milioni e 2,1 milioni di euro), principalmente a causa di una crescita dei ricavi inferiore alle attese, a una contrazione della marginalità a causa della pressione competitiva nel settore e a una riduzione dei crediti d'imposta ottenuti rispetto all'esercizio precedente.In particolare, stima che l'EBITDA 2024 possa attestarsi in un range compresoIl management, preso atto della crescita e della marginalità al di sotto delle aspettative nell'esercizio in corso, oltre a focalizzarsi sul rilancio della crescita organica, sta "attentamente monitorando, anche in geografie estere, come misura volta a favorire il raggiungimento del break-even point".