Commerzbank, Merz: approccio Unicredit "ostile e inaccettabile"

(Teleborsa) - Il governo tedesco corre in soccorso died esprime un giudizio severo sull', che definisce. Ad affermarlo è il Cancelliere Friedrich Merz in una lettera ufficiale indirizzata al presidente del comitato aziendalee alla vice"Condivido l'opinione del ministro delle Finanze secondo cui un approccio non concordato e ostile come quello del gruppo UniCredit non è accettabile - afferma - Ciò è particolarmente vero se si tratta di una banca di rilevanza sistemica come Commerzbank".Il governo tedesco". "Posso assicurarvi che il governo federale, e io personalmente, prendiamo molto sul serio i timori da lei descritti sia per quanto riguarda l'indipendenza di Commerzbank che per quanto riguarda il futuro della Germania come centro economico e finanziario".Commerzbank - aggiunge Merz - "e come tale è di rilevanza sistemica;tedesche nelle sue attività commerciali in patria e all'estero".