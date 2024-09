Borse europee, raccolta di capitali in aumento grazie a follow-on. IPO ancora deboli

(Teleborsa) - Lasulledel 2024, sulla scia di un moderato aumento delle offerte azionarie secondarie (14%) e di un forte aumento annuale delle offerte pubbliche iniziali (). Le IPO hanno registrato un forte aumento percentuale del 385% anno su anno ma, tuttavia, l'ammontare raccolto è stato di modesta entità, al di sotto della media storica del primo semestre. Le fusioni e acquisizioni () sono diminuite se misurate come valore completato (-12%) ma sono aumentate se misurate come valore annunciato (45%), il che potrebbe anticipare una solida prospettiva per le M&A europee. La media giornaliera delleazionarie sui mercati principali europei e sugli MTF è aumentata del 5% anno su anno. Sono i dati salienti del consueto rapporto dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME).La raccolta di capitale azionario sulle Borse europee ha totalizzato 68,2 miliardi di euro nel primo semestre del 2024, un aumento del 22% anno su anno rispetto ai 56,1 miliardi di euro emessi nel primo semestre del 2023. Lehanno contribuito maggiormente al capitale totale raccolto, con 53,6 miliardi di euro emessi nel primo semestre del 2024, sebbene abbiano registrato un moderato aumento annuale rispetto ai 47 miliardi di euro del primo semestre del 2023. Le offerte pubbliche iniziali () hanno registrato un forte aumento percentuale del 385% anno su anno, che tuttavia ha rappresentato una piccola quantità di soli 11,5 miliardi di euro raccolti nel primo semestre del 2024, rispetto a una media semestrale di 16 miliardi di euro dal 2010.L'emissione di azioni sulleha totalizzato un totale di 1,8 miliardi di euro di capitale emesso nel primo semestre del 2024, l'importo più basso dal primo semestre del 2009. Le borse Junior sono sedi con requisiti di quotazione meno onerosi, il che facilita la raccolta di capitale azionario da parte di piccole e medie imprese e aziende più giovani.Il main market delha guidato la sottoscrizione azionaria totale accumulando un totale di 20,7 miliardi di euro durante la prima metà dell'anno, seguito da(7,4 miliardi di euro) ed(7,1 miliardi di euro). Al quarto posto Borsa Italiana con 6,1 miliardi di euro (quasi interamente in follow-on per l'assenza di grandi IPO, prima di Zurigo e Madrid (entrambe a 3,7 miliardi di euro)Le offerte pubbliche iniziali (IPO) sulle Borse europee hanno totalizzatodi proventi su, un aumento rispetto ai 2,3 miliardi di euro emessi nel primo semestre del 2023. L'emissione, tuttavia, è molto lontana dall'importo medio emesso a metà anno del 2021 di 20-40 miliardi di euro.L'(EGM) di Borsa Italiana si è piazzato al primo posto tra i Junior market con 72 milioni di euro raccolti, davanti all'AIM di Londra (63 milioni di euro) e al First North Stockholm (40 milioni di euro).Dopo una serie di trimestri con un importo emesso minimo, lesono tornate sul mercato nel corso dell'anno, totalizzando 6,4 miliardi di euro di proventi nella prima metà dell'anno.L'attività di IPO è aumentata anche sulle, con un totale di 18,7 miliardi di euro raccolti nel primo semestre del 2024 rispetto ai 5,2 miliardi di euro del primo semestre del 2023, ma continua al di sotto delle medie storiche. Pure sulleè rimasta al di sotto delle medie storiche, con un forte calo delle IPO cinesi che hanno raccolto 3,6 miliardi di euro nel primo semestre del 2024 (22,5 miliardi di euro nel primo semestre del 2023).A partire dal secondo trimestre del 2024, un totale dierano quotate sulle(UE, Regno Unito e Svizzera). Ciò rappresenta un calo rispetto alle 7.077 società quotate a giugno 2023 e alle 7.225 a giugno 2022 (-4,8%). Dieci anni fa, a giugno 2014, erano 7.368 (-6,7%).Lein Europa hanno totalizzato 327 miliardi di euro nel primo semestre del 2024 (17 miliardi in Italia), un calo del 12% rispetto al valore dell'operazione del primo semestre del 2023 (372 miliardi di euro). Il valore dell'operazione ridotto continua la recente evoluzione delle M&A europee osservata dal primo trimestre del 2023, poiché l'attività completata trimestralmente non ha superato la soglia dei 200 miliardi di euro da allora.Gli accordihanno accumulato 114 miliardi di euro di valore (o il 34% del totale), un calo del 27% rispetto ai 157 miliardi di euro del primo semestre del 2023 (42% del totale).Nonostante il calo del valore degli accordi completati, lanel primo semestre del 2024 è aumentata del 57% rispetto all'anno precedente, il che potrebbe anticipare una prossima ripresa dell'attività di M&A europea.Nel primo semestre del 2024, il valore deli in Europa è aumentato del 5% anno su anno. Ciò include il trading indirizzabile su tutte le sedi, i systematic internaliser e gli OTC.Il, calcolato come valore annualizzato del turnover rispetto alla capitalizzazione di mercato, è aumentato al 125% nel secondo trimestre del 2024 dopo un minimo record del 100% osservato nella seconda metà del 2023. Per la tendenza a lungo termine, i dati di mercato mostrano un marcato deterioramento della liquidità di mercato misurata dal turnover ratio con un calo da circa il 150% nel 2018 al 100-120% osservato negli ultimi 12 mesi. Gli spread bid-ask per alcuni indici azionari europei sono leggermente aumentati per le società costituenti CAC40 e DAX40.Ladelle azioni quotate europee (UE, Regno Unito e Svizzera) è rimasta relativamente invariata nel secondo trimestre del 2024, chiudendo il trimestre a 17 trilioni di euro.