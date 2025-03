Gorno Tempini (CDP): per canalizzare liquidità servono meno listini e Nasdaq europeo

(Teleborsa) - ", forse, servono meno listini in Europa e può essere utile guardare a un modello di specializzazione come avviene sul mercato finanziario statunitense, con la". Lo ha affermato il presidente di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Giovanni Gorno Tempini, intervenendo al convegno Assonime sulla corporate governance e sul mercato unico dei capitali."Dobbiamo essere consapevoli che ladei flussi di capitali da investire e gestire", ha aggiunto."Esiste, è innegabile, una questione di canalizzazione delle risorse a disposizione, vanno individuati prodotti finanziari di qualità - ha sostenuto Gorno Tempini - Per questa ragione è necessario che ci siano: Cassa Depositi e Prestiti sta lavorando in tale direzione".