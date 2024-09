IWB, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato alasul titolo(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, incrementando ilper azione (dai precedenti 28 euro).Gli analisti scrivono che, dopo il boom e il crollo dei benefici delle vendite della pandemia seguiti dalla normalizzazione delle vendite e dall'inflazione dei costi, l'azienda è oracon una crescita dell'EBITDA e dell'utile netto del 1° semestre rispettivamente del 25% e del +96%. Il progetto one company e il potenziale mix migliore dei marchi principali dovrebbero continuare a sostenere la redditività. Lanegli ultimi dodici mesi è stata "" con una free cash generation di circa 50 milioni di euro o circa il 25% dell'attuale capitalizzazione di mercato."Riteniamo che le nostre previsioni di EBITDA siano prudenti con potenziale margine di miglioramento grazie al calo dei prezzi delle materie prime, al mix migliore e al risparmio previsto dai progetti one company - si legge nella ricerca - Inoltre, non includiamo unada 10 a 20 milioni di euro nelle nostre proiezioni del debito".