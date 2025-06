Logistica e trasporti: solo l’11% usa l’IA

(Teleborsa) - Ilma rischia di farlo troppo lentamente. Seha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale per la pianificazione della supply chain e dei flussi,: nel 21% dei casi serve ad abbinare ordini, viaggi e trasportatori, quindi a potenziare l’ufficio traffico, mentre il 17% delle applicazioni è utilizzato per ottimizzare percorsi di trasporto e prevedere ritardi di consegna. I dati emergono da una ricerca dell’ripresa nell’ultimo numero della, edita dal gruppo Federtrasporti, che ha indagato sui vantaggi dell’IA nell’autotraporto e nella logistica.L’approccio è positivo: secondo un sondaggio condotto dalla redazione di UeT,la ritiene un valido aiuto per sviluppare il lavoro. Infatti, anche secondo l’analisi della LIUC, l’approccio all’innovazione non è mosso dalla volontà di ridurre i costi, ma con l’obiettivo di efficientare e migliorare l’accuratezza del servizio.Un processo che però rischia rallentamenti dovuti anche ala sostegno delle imprese per la digitalizzazione della logistica. Il bando che dovrebbe attivare 160 sui 250 milioni totali è in ritardo di più di un anno, incagliato nelle maglie della normativa Ue sugli aiuti di stato. Mentre la Spagna, per esempio, ha dato il via ai fondi diverso tempo fa e i progetti delle imprese sono già in divenire, RAM Spa, la società in house del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che gestisce la partita, interpellata da Uomini e Trasporti, non ha saputo indicare una data di pubblicazione (sul sito si legge fine del secondo trimestre 2025), ma i tempi stringono perché il tutto deve essere rendicontato entro giugno 2026, esattamente tra dodici mesi.Nelanche una lunga intervista ain Italia, il racconto dell’automazione dell’Interporto di Padova dove una gru sarà presto in grado di caricare in autonomia camion e treni, l’esplorazione della piattaforma digitale di RFI per lo sviluppo del trasporto intermodale delle merci con l’obiettivo di mettere in contatto domanda e offerta, i progetti pilota di diverse aziende nell’uso dell’eCMR(lettera di vettura digitale), le telecamere intelligenti che aumentano la sicurezza e abbassano i premi assicurativi e un’applicazione di IA per azzerare i tempi di attesa ai Cedi a cui sta lavorando GS1.