Nucleare, Green Deal, Stellantis: cosa ha detto Salvini

(Teleborsa) - "Io penso che l'Italia, per essere pienamente competitiva e sovrana e indipendente dal punto di vista economico ed energetico, non possa rimanere l'unico grande paese al mondo che, per ideologia, dice di no al nucleare, mentre tutto il mondo va in quella direzione". Lo ha detto il vicepremierintervenendo all'assemblea annuale di Conflavoro aggiungendo: "è un dossier su cui stiamoTra famiglie e imprese - ha spiegato Salvini - è più cara fino al 50% per quello che riguarda l'energia rispetto alla Francia. Cos'ha la Francia in più rispetto a noi? Stamattina in Francia sono operativi 56 reattori nucleari"Sul Green Dealindustriale e ambientale" che pesa maggiormente sulle piccole e medie imprese. Le grandi imprese, come Stellantis, possono invece vendere e andare all'estero.- ha spiegato Salvini - bisogna avere il coraggio di riconoscerlo e cambiare registro. Penso all'ideologia del green che si trasforma in black". Insomma, secondo il vicempremier e ministro dei Trasporti, "la messa fuori mercato, l'impossibilità di comprare e vendere dal primo gennaio 2035 auto a diesel e a benzina, perché tutti dovranno comprare o vendere solo auto elettriche non ha niente di green, è un suicidio commerciale, industriale e ambientale. In Europa sono a rischio 14 milioni di posti di lavoro, in Italia piccole imprese, artigiani, botteghe e coloro che sono legati all'automotive, stiamo parlando di alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro". "Tenete presente i dati scientifici non ideologici.- ha aggiunto - dicono che dal momento della costruzione all'avvio in strada, un'auto elettrica prodotta in Cina emette di più, inquina di più e costa di più rispetto a un Euro 6 diesel prodotta in Italia. Quindi non vedo perché qualcuno intenda proseguire in quello che è un suicidio annunciato che poi va a ricadere sul mercato. I signori Stellantis, molto banalmente, chiudono in Italia, aprono all'estero, vendono in