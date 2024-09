Banche: crescono Npe delle banche significative europee. Italia in controtendenza

(Teleborsa) - Da "Step up" a "Step forward". Dopo l'esplosione del credito deteriorato nel periodo 2008-2015 e la "nuova ondata" innescata dalla crisi pandemica, dallo scorso anno, sul fronte del tasso di deterioramento del credito delle banche, l'Italia continua a fare passi in avanti. Il nostro Paese evidenzia, infatti, una tendenza opposta alla media europea facendo registrare una significativa riduzione dello stock Npe che cala di 5,1 miliardi di euro tra il primo trimestre 2023 e il giugno 2024. Inoltre, le banche italiane significative evidenziano una importante riduzione dello stage 2 ratio che passa dall'11,5% di fine 2023 al 9,4% di giugno 2024, azzerando il gap con la media europea. È quanto emerge dalpresentato oggi a Villa Erba, a Cernobbio, in occasione dellal'annuale appuntamento dedicato all'industria del credito deteriorato intitolato, quest'anno,Nel– rileva il report – lopassando dai 357 miliardi di euro del marzo 2023 ai 373 miliardi di euro del giugno 2024. Contestualmente, è aumentato di 11bps anche l'Npe ratio, ovvero il rapporto tra il credito deteriorato e lo stock dei finanziamenti, che è passato dall'1,75% dell'inizio 2023 all'1,86% del giugno 2024. A determinare questi numeri hanno contribuito principalmente gli(+9,4 miliardi di euro)(+8,8 miliardi di euro). Inoltre, il generale quadro di incertezza economica e le tensioni inflattive hanno portato ad un: questo ha raggiunto la soglia dello 0,51% al 30 giugno 2024, dopo aver raggiunto il livello di 0,57% nel primo trimestre ovvero il livello più alto da fine 2020.ha approfondito lo stato di salute dell'industria europea del credito al termine di un quinquennio caratterizzato da diverse tensioni economiche e geopolitiche: dalla pandemia del 2020 allo scoppio dei conflitti bellici in Ucraina e Medio Oriente, fino alle tensioni inflattive e alla conseguente stretta monetaria applicata dalle banche centrali. Il dato principale che emerge è quello relativo al(9,4% al primo semestre 2024), che hanno sostanzialmente azzerato il gap con la media dell'Unione Europea. A livello prospettico, lo Stage 2 Ratio è previsto in moderatoaumento tra la fine di quest'anno e il 2026, con l'Italia che dovrebbe mantenersi su livelli in linea con quelli della media europea.In questo contesto, l'Italia si dimostra in controtendenza rispetto alla media UE, grazie soprattutto ale alle politiche pubbliche di sostegno alle imprese. L'analisi dell'Ufficio Studi di Banca Ifis evidenzia, infatti, come nel secondo trimestre 2024 losiarispetto all'inizio del 2023, consolidando così un andamento sull'intero sistema bancario italiano che dal 2015 al 2024 dovrebbe far segnare una riduzione di circa 290 miliardi di euro. Un risultato questo – spiega il report – "della proficua collaborazione tra le banche e il comparto specializzato del credito deteriorato". Anche per questo motivo, inel 2024, si stima saranno transati circa 24 miliardi di euro di Npl e Utp. Il mercato continuerà a rimanere attivo nel biennio 2025-2026 durante il quale si stimano volumi di transato Npl pari a circa 18 miliardi di euro annui e di circa 5 miliardi di euro di UtP, che consentiranno di mantenere l'Npe ratio delle banche intorno alla soglia del 3%. Il minor numero di volumi transati sta portando ad un contenuto aumento dei prezzi dei portafogli. Il miglior stato di salute del sistema bancario italiano rispetto a quello degli altri Paesi europei è evidenziato inoltre dall'andamento dei crediti bancari classificati in stage 2.Volgendo lo sguardo allosi stima unacalo che si stima diventerà di 84 miliardi di euro nel 2026, pari a un -23% a livello di sistema, grazie all'attività di gestione degli operatori specializzati."Il sistema bancario italiano è stato in grado di gestire le sofferenze in modo molto migliore rispetto a quello degli altri Paesi europei, anche grazie ai processi industriali dei crediti in sofferenza e alla loro gestione razionale – ha affermato ilin videocollegamento con l'Npl Meeting 2024 di Banca Ifis –. Il mercato degli Npl ha avuto sorti alterne e alterna considerazione da parte della politica perché purtroppo non è stato considerato nella sua industrialità. Troppo spesso è stato visto soltanto per il coefficiente sociale del credito, considerato come un problema e mai come un'opportunità. La sofferenza del credito è fisiologica e non esiste una massa creditoria senza un coefficiente di sofferenza, connaturato alla struttura del credito".Il Market Watch Npl ha, inoltre, analizzato leIn particolare, l'analisi si è concentrata sulla variazione della recovery curve: dei 46 portafogli analizzati, solo 6 hanno evidenziato una riduzione positiva dei tempi di lavorazione (in media meno 3 mesi), mentre per gli altri 40 hanno si stimano almeno 10 mesi in più di lavorazione necessaria rispetto alla pianificazione iniziale. In totale, l'analisi dei 46 portafogli evidenzia una tempistica di lavorazione più lunga di 8 mesi su una media di 50 mesi.Infine, l'analisi si è concentrata sulla mappatura per area geografica dell'andamento del. Dopo anni caratterizzati da un significativo gap tra nord, centro e mezzogiorno d'Italia, a fine marzo 2024 si registra una sostanziale convergenza dei tassi di deterioramento: il nord Italia fa registrare un tasso medio dell'1%, mentre centro e sud Italia si attestano all'1,4%.Nel suo discorso di apertura ilha posto l'accento sullaillustrando l'approccio della banca orientato al social banking. "L'industria Npl ha fatto un cambio di passo prendendo piena consapevolezza del proprio ruolo non solo nel costruire un sistema più sostenibile per tutti, ma anche nel favorire la reinclusione finanziaria dei soggetti fragili attraverso modelli di recupero sostenibili. Adesso serve fare un 'salto in lungo' in questa direzione – ha dichiarato Fürstenberg Fassio –. Bisogna rafforzare ulteriormente l'approccio di tutti i player dell'industria del credito deteriorato nella direzione del 'social banking', che richiede alla base rispetto reciproco nel rapporto che le banche e gli operatori hanno con i clienti-debitori. Il dialogo deve tenere conto delle esigenze delle persone per definire piani di recupero sostenibili. Il 'salto in lungo' nella direzione della sostenibilità sociale richiede uno sforzo di tutti, anche delle istituzioni europee – ha proseguito il presidente di Banca Ifis –. La, ad esempio, rischia di compromettere gli sforzi profusi, poiché impone di svalutare integralmente i crediti "vintage" e, quindi, di recuperare necessariamente entro tre anni, 'scaricando' la pressione del recupero sui debitori. Sarebbe auspicabile un intervento modificativo, a livello europeo, che permetta ai debitori di rientrare anche nel caso di abbassamento del reddito – per esempio, modificando i piani di pagamento – e alle banche di giocare un ruolo diverso da quello del 'recuperatore opprimente' in ottica di reinclusione finanziaria. L'attenzione ai nostri clienti-debitori richiede strumenti normativi più utili anche in questo senso. C'è bisogno, insomma, di creare i presupposti per operare in condizioni di 'sano equilibrio', così da prevenire possibili conseguenze negative per il sistema, gli operatori e i debitori".L'economia italiana resiliente, ma – avverte il– non bisogna abbassare l'attenzione". "La riduzione dei tassi ufficiali – ha spiegato– potrà proseguire con gradualità, accompagnando il ritorno dell'inflazione all'obiettivo, se gli andamenti macroeconomici rimarranno in linea con le attese della BCE. Ciò permetterà alle imprese di rilanciare produttività e investimenti, che sono il nostro passaporto per il futuro: tecnologia e innovazione sono, infatti, fondamentali per rimanere competitivi sui mercati internazionali. Questo comporterà un effetto positivo anche sulle persone che vedranno una minore pressione sui bilanci famigliari, sia per le spese quotidiane sia per l'effetto su piani di rimborso che torneranno a essere più sostenibili. Non dobbiamo abbassare il livello di attenzione, ma rispetto a questo contesto ancora incerto e mutevole sono cautamente fiducioso che, se sapremo 'fare sistema', l'Italia potrà continuare a esprimere tutto il proprio valore sui mercati internazionali e creare le occasioni per una crescita virtuosa di lungo periodo, non solo economica, ma anche sociale"."L'analisi del nostro Ufficio Studi evidenzia un incremento dello stock di Npe e dell'Npe ratio a livello europeo, in controtendenza rispetto a quanto avviene sul mercato italiano, dove invece diminuisce. Si tratta – ha sottolineato– di una ulteriore conferma dell'eccellente lavoro svolto dalle banche italiane e dagli operatori dell'industria del credito deteriorato. Dal 2015 in poi, questi ultimi hanno saputo accompagnare con efficacia il sistema bancario liberando sofferenze e permettendo la generazione di nuovo credito. Oggi, davanti a un contesto macroeconomico incerto, l'industria deve adattarsi rapidamente ai cambiamenti di contesto normativo e di mercato. I minori nuovi flussi attesi di credito deteriorato portano ad una necessaria valorizzazione di quanto già presente sul mercato, che richiede anche l'ottimizzazione dei portafogli in essere. La reinterpretazione della strategia e il vivace mercato secondario stanno permettendo all'industria del credito deteriorato di continuare il proprio lavoro, aiutando le banche a mantenere l'Npe ratio intorno la soglia del 3% raggiunta lo scorso anno".L'evento ha visto, tra gli altri, l'intervento istituzionale dimembro del Consiglio Direttivo BCE e Governatore Banca di Grecia e un confronto strutturato ine. La prima, incentrata sull'orientamento dell'industria nei confronti del recupero sostenibile come forma di autoregolamentazione, ha offerto i punti di vista di, vicepresidente di Banca Ifis e membro dello steering committee Social Banking NPL;amministratore delegato e direttore generale di Mediocredito Centrale;CEO di Kruk Italia e presidente di Agecredit; e Harry Vranjes, CEO di Hoist Finance. A seguire, un panel dedicato all'impatto dei criteri ESG sul business Npl ha visto gli interventi didocente presso la School of Management del Politecnico di Milano, e divice capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia. Infine, una terza tavola rotonda ha messo a confronto sull'evoluzione strategica del mercato degli NplCEO di DoValue Group;, CEO di Intrum;, head of COAC Europe & Australia di Cerberus; eCEO di AMCO.XXXXXXErnesto FFReinclusione finanziaria, vedere i debitori come dei clienti per allargare le possibilità di recupero progressivo del creditotitolo: rafforzare il nostro approccio orientato al social bankingcostuire un sistema sempre più sostenibile sotto tutti i punti di vistanormativa europea che andasse a modificare il rapporto banche debitorisostenibilità dell'intero sistemaFürstenberg Fassio: "Industria Npl, necessario un ‘salto in lungo' nella sostenibilità sociale" -1 -Bisogna rafforzare l'approccio degli operatori al social banking per favorire l'inclusione"L'industria Npl ha fatto un cambio di passo prendendo piena consapevolezza del proprio ruolo non solo nel costruire un sistema più sostenibile per tutti, ma anche nel favorire la reinclusione finanziaria dei soggetti fragili attraverso modelli di recupero sostenibili. Adesso serve fare un ‘salto in lungo' in questa direzione – ha dichiarato il Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, in apertura della 13ma edizione dell'Npl Meeting - "Step Forward" -, il più importante evento europeo di settore, che si è svolto oggi a Villa Erba, Cernobbio. "Bisogna rafforzare ulteriormente l'approccio di tutti i player dell'industria del credito deteriorato nella direzione del ‘social banking', che richiede alla base rispetto reciproco nel rapporto che le banche e gli operatori hanno con i clienti-debitori. Il dialogo deve tenere conto delle esigenze delle persone per definire piani di recupero sostenibili", ha dichiarato il Presidente di Banca Ifis.***TAKE 2Fürstenberg Fassio: "Industria Npl, necessario un ‘salto in lungo' nella sostenibilità sociale" - 2 -Abbiamo bisogno di creare i presupposti per operare in condizioni di sano equilibrio"Il ‘salto in lungo' nella direzione della sostenibilità sociale richiede uno sforzo di tutti, anche delle istituzioni europee." – ha proseguito il Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio. "La normativa in materia di calendar provisioning, ad esempio, rischia di compromettere gli sforzi profusi, poiché impone di svalutare integralmente i crediti "vintage" e, quindi, di recuperare necessariamente entro tre anni, "scaricando" la pressione del recupero sui debitori. Sarebbe auspicabile un intervento modificativo, a livello europeo, che permetta ai debitori di rientrare anche nel caso di abbassamento del reddito – per esempio, modificando i piani di pagamento – e alle banche di giocare un ruolo diverso da quello del ‘recuperatore opprimente' in ottica di reinclusione finanziaria. L'attenzione ai nostri clienti-debitori richiede strumenti normativi più utili anche in questo senso. C'è bisogno, insomma, di creare i presupposti per operare in condizioni di ‘sano equilibrio', così da prevenire possibili conseguenze negative per il sistema, gli operatori e i debitori", ha concluso Fürstenberg Fassio.***TAKE 3Fürstenberg Fassio:***Frenimercato Npl ha avuto alterna considerazione non è stato considerato nella sua industrialità troppo stesso considerato un problema e non come un'opportunità. Non esiste massa creditoria senza un coefficiente di sofferenza. Il sistema bancario italiano è stato in grado di gestire le sofferenze meglio dei colleghi europei. Cessione a soggetti industriali di ctediti in sofferenza. Se oggi il rating delle banche italiane è migliore lo dobbiamo a questo processo. La linea che è stata scelta è quella corretta, continuiamo a industrializzare la gestione delle sofferenze.FHSF perché siamo chiamati a reagire a uno scenario in cambiamento e a rispondere alla nostra responsabilità sociale. Da inizio 2023 aggiungiamo 16 miliardi allo stock europeo npl . Stock tornato a crescere, l'Italia è in controtendenza scende di oltre 5 miliardi stock npl.Stage 2 ratio crediti predittivi per quello che avverrà. La prospettiva per l'Italia: ci aspettiamo un incremento non molto forte. Minore disoccupazione che impatta sul privato e costo del denaro più basso.Calendar"Modello nasato sulla double bottom line perseguimento di valore economico e valore sociale. Grande attenzione alla figura del debitore ma adesso stiamo facendo qualcosa in più, obiettivo arrivare alla reinclusione finanziaria del debitore" Simona Arduini, Deputy Chairman of Banca Ifis and Member of the NPL Social Banking Steering Committee. Riabilitazione del creditore nel sistema finanziario: una delle proposte è un aiuto nella ricerca di lavoro,