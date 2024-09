Giglio Group vola in Borsa su accordo per integrazione con Urban Vision

Giglio Group

Giglio Group

Monrif

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, che ieri sera ha reso noto idel 2024 e annunciato la sottoscrizione di un term-sheet avente ad oggetto un', società operante nel settore della comunicazione, leader nell'Out of Home.Sul primo fronte, la società ha chiuso la prima metà dell'anno (dati di confronto non sono omogenei e non sono confrontabili in quanto il bilancio al 30 giugno 2024 ha un perimetro differente) conpari a 9.866 migliaia di euro (15.708 migliaia al 30 giugno 2023),con un saldo negativo pari a 475 mila euro (vs positivo per 1.153 migliaia) eche mostra un saldo negativo per 1.156 migliaia di euro (vs negativo per 30 migliaia).Per quanto riguarda l'eventuale operazione straordinaria, essa sarà realizzata attraverso unsociale di Giglio Group da eseguirsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione, da sottoscriversi e liberarsi da parte di UV, mediante conferimento in Giglio Group dell'intera azienda di Urban Vision (con conseguente acquisizione, da parte della stessa Urban Vision, di unain Giglio Group).L'operazione, se portata a termine, potrà realizzare unadi Giglio Group, dotata di intelligenza artificiale e applicata all'e-commerce, e l'esperienza di Urban Vision nello sviluppo di soluzioni innovative relative alla comunicazione urbana, che consentirà di dar vita ad una nuova realtà imprenditoriale quotata sul mercato regolamentato in grado di sviluppare innovative modalità di fruizionedigitale in ambienti urbani e cogliere nuove opportunità di business.Ottima la performance di, che risulta il miglior titolo dell'intero indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna (se non si consideraoggetto di OPA):, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,4873 e successiva a 0,5313. Supporto a 0,4433.