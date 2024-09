Manovra, Calderone: impegno del governo è rendere strutturale taglio cuneo fiscale

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro,, ha confermato che l'impegno del governo è quello di rendere strutturale ila favore delle famiglie a favore dei lavoratori. "Io credo di poter sottolineare che siamo tutti quanti consapevoli che ci muoviamo all'interno di un contesto in cui, credo, l'elemento che debba caratterizzare e che caratterizzerà la nostra azione ancora una volta è senso di responsabilità e prudenza", ha affermato il ministro durante il suo intervento in videocollegamento all'assemblea generale diin corso a Napoli."Nonostante i dati economici siano buoni e la nostra economia sta crescendo, certamente dobbiamo anche tener conto di quelle che sono le condizioni all'interno delle quali ci muoviamo e quindi deiche abbiamo anche sul fronte del deficit e del recupero del nostro deficit. Questo non vuol dire che non avremo attenzione per quelle che sono delle scelte importanti nell'ultimo periodo, come quelle legate al tema del potere d'acquisto delle retribuzioni e quindi il tema della riconferma della riduzione di c"."In questo caso posso dire che l', che sarà mantenuto, è quello di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale contributivo a favore delle famiglie a favore dei lavoratori", ha affermato Calderone.