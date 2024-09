Ddl rigenerazione urbana, Postacchini (Confcommercio): "valorizzare attività economiche di prossimità"

(Teleborsa) - “Apprezziamo l’attenzione che il Parlamento sta ponendo al tema della rigenerazione urbanaer abbracciare la dimensione economica e sociale, riconoscendo il ruolo delle attività economiche di prossimità nel rendere le nostre città più vivibili e attrattive.” Cosìcomponente di Giunta Confcommercio con incarico per Commercio e Città, nel corso dell’audizione in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici al Senato sul nuovo testo unificato di disegno di legge in materia di Rigenerazione urbana.In un quadro di apprezzamento complessivo del provvedimento e nell’auspicio che i diversi attori istituzionali promuovano a tutti i livelli l’armonizzazione dei programmi di rigenerazione con politiche attive di sviluppo economico urbano,, introdurre nella legge un obiettivo specifico riferito al contrasto della desertificazione commerciale e alla valorizzazione delle imprese di prossimità significa, non solo preservare il modello tipicamente italiano di pluralismo distributivo e i posti di lavoro generati, ma anche riconoscere il valore sociale dei negozi fisici per le comunità urbane”.Pur comprendendo l’esigenza di adeguare le trasformazioni immobiliari alle esigenze del mercato, Postacchini ha espresso preoccupazione per le deroghe urbanistiche, concludendo: “Auspichiamo un ripensamento in materia di cambi di destinazione d’uso, disciplina peraltro recentemente modificata dal “Decreto Salva Casa”, anche in direzione della salvaguardia degli