FOS, ricavi primo semestre salgono a 11,9 milioni

FOS

(Teleborsa) -, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, nel primo semestre 2024, ha continuato la propria crescita registrandodelle Prestazioni pari a Euro 11,9 milioni (+6% rispetto a Euro 11,3 milioni del primo semestre 2023). Tale crescita è riconducibile ai ricavi della linea Software House in particolare a nuove commesse software per il settore Mobilità e Sanità e ai ricavi della linea Ingegneria in particolare ai prodotti Agritech.Ilè pari ad Euro 13,7 milioni, in linea con il valore del primo semestre 2023 (Euro 13,7 milioni) è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.L’ EBITDA del Gruppo mostra una sostanziale stabilità rispetto al primo semestre 2023, ed è pari a Euro 2,4 milioni (+2% rispetto a Euro 2,3 milioni del 30 giugno 2023). L’EBITDA margin si è attestato al 17,4% sul Valore della Produzione, segnando un miglioramento rispetto al 17,1% del semestre precedente.L’realizzato dal Gruppo nel primo semestre 2024 è pari a Euro 1,4 milioni, rispetto a Euro 1,5 milioni del primo semestre 2023, dopo ammortamenti per Euro 1,0 milioni (Euro 0,9 milioni nel primo semestre 2023). L’EBT è pari a Euro 1,3 milioni, rispetto al dato del primo semestre 2023 pari a Euro 1,4 milioni.Ilè stato pari a Euro 0,9 milioni, in crescita dell’8% rispetto al precedente esercizio (Euro 0,8 milioni al 30 giugno 2023).L’consolidato al 30 giugno 2024 è pari a Euro 1,8 milioni, rispetto al dato al 31 dicembre 2023 cash positive per Euro 0,3 milioni.. La strategia del Gruppo FOS per il 2024 e oltre "è costruita su una, mirata a superare le incertezze del contesto economico attuale e a capitalizzare sulle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica, con l’obiettivo finale di creare valore duraturo per clienti, dipendenti, investitori e la società nel suo complesso".