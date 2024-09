IDNTT, ricavi e margini in crescita nel primo semestre

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2024 conpari a 9,8 milioni di euro, con un incremento di 776 miglia (+8,7%) rispetto ai 9 milioni del primo semestre 2023.L'aumenta in misura più che proporzionale rispetto ai ricavi, registrando un +10,7% YoY e attestandosi a 1,51 milioni di euro (1,37 milioni nel primo semestre 2023), grazie alla riduzione dell'incidenza del costo del venduto raggiunta tramite una gestione più efficiente delle commesse grazie anche allo sviluppo di soluzioni software MarTech, alle economie di scopo e alla generale razionalizzazione e contenimento dei costi di struttura. Cresce pertanto l', che passa dal 15,2% al 30 giugno 2023 al 15,5% al 30 giugno 2024.L'è pari a 0,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 0,7 milioni del primo semestre dell'esercizio precedente per effetto dei maggiori ammortamenti e della chiusura di un contenzioso che ha generato un costo straordinario di 200 mila euro."Siamo molto positivi sul proseguo dell'anno anche in considerazione della tradizionale stagionalità del business che vede il secondo semestre storicamente più forte del primo - ha commentato l'- Una crescita continua, anno su anno, non casuale ma frutto del nostro impegno continuo e di una visione industriale coerente con le scelte strategiche e con gli investimenti fatti nel tempo per entrare in nuovi mercati e aggregare nuove competenze e tecnologie".L'(IFN) è pari a 1 milione di euro, rispetto a IFN cash positive per 2,1 milioni al 31 dicembre 2023. Nonostante il peggioramento dell'IFN si conferma la capacità del Gruppo di generare cassa con un cash flow operativo pari a 497 migliaia, rispetto a un assorbimento di cassa per 122 migliaia al 30 giugno 2023.