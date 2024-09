Lucisano Media stima volume di produzione superiore al primo semestre

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -, società a capo dello storico gruppo italiano attivo nella produzione, distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, e nella gestione di sale Multiplex, ha chiuso il primo semestre cone proventi operativi consolidati che si attestano ad Euro 19.181 mila contro i 26.005 mila nel primo semestre 2023, in riduzione del 26% a causa dello "slittamento al secondo semestre dell’anno di numerosi progetti".Il EBITDA ) si attesta ad Euro 9.107 mila (vs Euro 11.924 mila nel 1H 2023), pari al 47,5% dei Ricavi, in miglioramento percentuale rispetto al precedente esercizio, confermando la validità del modello di business. Si registra anche un margine operativo netto (EBIT) positivo per Euro 2.638 mila (vs Euro 4.730 mila nel 1H 2023).Nonostante i fattori impattanti sopra menzionati, anche la bottom line al 30 giugno 2024 chiude con und’esercizio positivo per Euro 984 mila (contro un utile netto di Euro 3.381 mila al 30 giugno 2024), grazie alla maggiore redditività delle attività di produzione e distribuzione ed esercizio sale cinematografiche.è rimasto stabile nel periodo, passando da Euro 35.341 mila al 31 dicembre 2023 ad Euro 35.494 mila al 30 giugno 2024. Tale risultato è stato ottenuto nonostante la tempistica di contrattualizzazione della coproduzione delle opere audiovisive realizzate abbia consentito di realizzare i relativi incassi solo nel secondo semestre dell’anno. Se adjusted per la componente relativa ai beni in leasing, l’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a Euro 29.744 mila vs Euro 29.447 mila al 31 dicembre 2023.Relativamente alla produzione audiovisiva, il secondo semestre dell’anno, dichiara la società nella nota dei conti, sarà dedicato prevalentemente alla consegna delle opere avviate nel primo, nonché al completamento delle riprese dei film iniziati da settembre 2024 in avanti.Con riguardo all’andamento delle sale cinematografiche, è realistico attendersi una prosecuzione del trend di crescita degli spettatori, soprattutto nella seconda parte del semestre, con un volume complessivamente atteso non dissimile da quello del 2023".