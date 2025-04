Lucisano Media, ok da soci a bilancio, dividendo di 0,04 euro e conferma CdA

L'assemblea degli azionisti di Lucisano Media Group , società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo di 0,04 euro per azione; le date relative alla distribuzione dei dividendi sono le seguenti: stacco cedola 19 maggio 2025, record date 20 maggio 2025, pagamento 21 maggio 2021.

(Teleborsa) -L'assemblea, approvando la proposta del, ha confermato in cinque membri la composizione dell'organo amministrativo e in tre esercizi la durata del mandato. L'Assemblea ha altresì accolto la proposta di conferma dei membri già in carica anche per il prossimo triennio, con il conferimento dell'incarico di Presidente a Paola Francesca Lucisano. La composizione sarà pertanto: Paola Francesca Lucisano - Presidente, Fulvio Lucisano, Federica Lucisano, Paola Francesca Ferrari, Roberto Cappelli (Consigliere indipendente).