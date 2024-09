MITO Technology, nuovo fondo VC MITO Tech Ventures. Primo closing a 55 milioni

Iren

(Teleborsa) - MITO Technology ha annunciato il, fondo di Venture Capital che investe nelle tecnologie per la transizione ecologica e la decarbonizzazione, verso l'obiettivo di Net Zero. Il fondo ha raccolto iche sono stati sottoscritti da CDP Venture Capital attraverso il Fondo Technology Transfer e dal FEI (Fondo europeo per gli investimenti). Ai due anchor investor si affiancano, Inarcassa e diversi Family Office.La strategia di investimento del fondo avrà l'obiettivo dimirate a ridurre le emissioni di anidride carbonica in campo energetico e ambientale, nella costruzione di aree ed ambienti, nella mobilità e nell'industria pesante. Gli investimenti saranno concentrati principalmente in Italia, con un'attenzione anche ad alcuni Paesi europei selezionati. Ilcon un hard-cap a 120 milioni di euro.Ildi MITO Technology è composto da Andrea Basso, Alberto Calvo, Michele Costabile, Francesco De Michelis, Massimiliano Granieri, Leonardo Massa e Valentina Sesti."Siamoda parte degli investitori - ha commentato il team di MITO Technology - È la conferma del lavoro fatto con la gestione del primo vintage, Progress Tech Transfer, e dell'apprezzamento per il progetto di fondo Climatech. Investire in tecnologie che affrontano il cambiamento climatico non è solo una scelta strategica per il nostro pianeta e il nostro Paese, ma costituisce anche una straordinaria opportunità per generare valore economico e sociale su scala globale"."Questa operazione porta sul mercato un nuovo gestore interamente dedicato ad accompagnare la crescita delle migliori tecnologie legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale - ha detto, AD di CDP Venture Capital - Abbiamo all'attivo un accordo di co-investimento con il FEI, di cui la sottoscrizione in MITO Tech Ventures è un esempio, proprio per stimolare la nascita di nuovi operatori specializzati, che sappiano comprendere il potenziale delle tecnologie di frontiera e far crescere l'eccellenza della ricerca italiana nel mondo".MITO Tech Ventures è il secondo fondo lanciato da MITO Technology. Il, è stato lanciato nel 2018 con focus sulle tecnologie per la sostenibilità. Il primo fondo ha concluso il periodo di investimento in anticipo rispetto alle previsioni, e molte delle start-up partecipate sono ora in fase di scale-up, anche grazie all'attrazione di nuovi capitali da investitori nazionali e internazionali.