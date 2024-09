Revolut lancia i prestiti personali in Italia. Talarico: IBAN entro l'anno poi carte di credito

(Teleborsa) -, fintech britannica con 45 milioni di clienti a livello globale (di cui 2 in Italia), ha. I clienti possono richiedere un prestito tra 1.000 e 50.000 euro, da rimborsare in un periodo compreso tra 6 mesi e 8 anni, direttamente tramite l'app Revolut."Sono due le cose per noi importanti in questo prodotto e che vogliamo trasmettere i clienti:", spiega a Teleborsa Maurizio Talarico, Head of Branch and Lending di Revolut in Italia.Per quanto riguarda il primo aspetto, ". I clienti hanno tutta la flessibilità per gestire il prestito, possono modificare la data di rimborso mensile, rimborsare gratuitamente parte o tutto l'importo del prestito. Inoltre, il prestito non ha alcun costo di ammortamento, né commissioni di apertura o costo d'istruttoria". Il tasso di interesse verrà adattato al profilo di ciascun cliente, variando dal 5,45% a circa il 15,5% di tasso annuo fisso (TAN) e dal 5,57% al 16,99% TAEG.Per quanto riguarda la praticità, "sempre consistente con quello che fa Revolut, vogliamo avere la- aggiunge - Se il cliente accetta di condividere i dati tramite open banking per stimare gli indicatori di rischio, il prodotto può essere: il tempo di rispondere al questionario, dare l'ok all'open banking, ricevere la risposta, firmare digitalmente. A quel punto non c'è un bonifico, ma noi mettiamo direttamente i soldi in tempo reale del conto Revolut".L'Italia è il nono mercato in cui Revolut offre prestiti personali, dopo un lancio di successo in Lituania, Irlanda, Romania, Polonia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo. Talarico è consapevole che quello dei prestiti personali è "un, con prodotti simili, ma credo che il nostro sia molto interessante"."In Italia, ma abbiamo avuto un buon riscontro negli altri mercati, che sono comunque dei mercati competitivi, anche perché questo prodotto lavora molto bene con il resto dell'app Revolut - spiega il manager - Pensiamo di avere un vantaggio rispetto a chi fa solamente prestiti e funziona molto bene sia perché attira clienti (è una cosa in più che Revolut aggiunge nel suo perimetro), sia perché rende i clienti più attaccati (in quanto c'è un rateale sull'app e quindi la utilizzi di più)".Unper un prestito personale di 5.000 euro in 48 mesi (numeri forniti da Revolut) è: rata mensile di 118,67 euro; TAN 6,29%; TAEG 7,7%; imposta di bollo 88 euro. Importo totale da pagare (MTIC) 5.784,18 euro."Sui prestiti abbiamo iniziato il rodaggio da pochi mesi e ora abbiamo aperto a tutti - racconta Talarico - Quello che abbiamo osservato è che il, che non è così banale per i prestiti: il 60% dei clienti che ci chiedono prestito ha meno di 25 anni, ci chiedono in media, che è attorno a 10.000 euro, mentre a noi invece chiedono intorno ai 6-7.000. Siamo partiti con la motivazione stagionale della vacanza, che ovviamente è finita già adesso, e ora stiamo entrando nelle motivazioni che hanno un po' più senso durante l'anno, come ristrutturazioni e acquisto veicolo".Il lancio del credito al consumo in Italia arriva dopo un anno in cui Revolut ha visto una: ha raggiunto 2 milioni di client a giugno, punta ai 2,5 entro fine anno e ai 3 nel 2025. Dopo il lancio dei prestiti personali, che è il primo prodotto di credito sul mercato italiano, la società prevede di continuare a sviluppare questo verticale e lanciare altri prodotti di credito nei prossimi mesi.Lanciare prodotti come i prestiti personali è infatti "molto importante perdei nostri clienti - ovvero quello in cui si accredita lo stipendio, si pagano le bollette, etc. - e per farlo i prodotti di credito sono fondamentali - dice Talarico - Un po' comee che permette di evitare l'IBAN discrimination (il rifiuto di effettuare il pagamento su un IBAN straniero, perché Revolut fornisce ai clienti italiani IBAN lituani, ndr). In sé per sé ha un valore, ma in più ha anche un valore di ecosistema". Revolut aveva in precedenza stimato l'arrivo di IBAN italiano e prestiti personali entro la prima metà del 2024.", probabilmente entro due anni, arriveranno anche le, che saranno per tutti i clienti e non solo per quelli che hanno un piano a pagamento. "Vogliamo avere anche in questo caso un prodotto con una user experience molto buona e che lavori in maniera sinergica con il programma fedeltà che abbiamo lanciato da poco", dice il responsabile italiano della fintech.Guardando ancora più avanti, "per avere un'idea di cosa altre potremmo fare sul fronte del credito è possibile analizzare cosa stiamo facendo in altri paesi e ci sono due prodotti che potremmo portare e che valuteremo sicuramente con grande attenzione: il primo è lae il secondo, che lanceremo a breve in Irlanda e in Lituania, sono i. Chiaramente è un prodotto molto interessante per la logica del conto primario, però per l'Italia ci vuole più tempo perché Irlanda e Lituania sono dei mercati per Revolut più maturi, mentre in Italia moltissimi clienti sono nuovi: il primo milione di clienti l'abbiamo accumulato in cinque anni, mentre il secondo in meno di due anni".