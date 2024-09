UE, Draghi: sovranità concetto debole se solo nazionale

(Teleborsa) - Neldi fronte alle dimensioni delle sfide globali di oggi, il concetto di sovranità è" se resta limitato a un contesto nazionale, qualunque sia il paese europeo a cui si riferisce, e ha senso solo se riferito alla scala europea. È un dei passaggi chiave del presidente del Consiglio italiano e della Bcedurante un dibattito teletrasmesso questo pomeriggio a Bruxelles dall'Istitutosul suo rapporto sul futuro dellaIn particolare, ad una giornalista che gli chiedeva se il rapporto non prospetti "uno scambio tra sovranità e denaro" per gli Stati membri, ovvero la necessità di rinunciare a certe prerogative nazionali per conseguire l'economia di scala di cui hanno bisogno le imprese per svilupparsi, essere competitive e prosperare, Draghi ha risposto: "e che non sono in grado di espandersi, o nemmeno di avviare la propria attività perché lo spazio è troppo stretto per loro? In questa misura sì, c'è uno scambio. Si vuole dare alle proprie aziende un mercato più grande dove possono espandersi? Allora si devono concordare delle regole"Una delle cose che continuo a dire - ha aggiunto Draghi -Quindi - ha osservato - il concetto di sovranità che sottolinea questo rapporto è la sovranità europea, non è la sovranità nazionale. Tutto ciò che vediamo oggi mostra che la sovranità nazionale è troppo debole, è un concetto troppo debole", ha rilevato l'ex presidente del Consiglio.Nel corso del suo intervento, Draghi ha sottolineato che "se c'è un tema comune nel rapporto è che dobbiamo puntare a sforzarci diE che questo anche ha anche a che fare con essere in grado di attuare i nostri valori di equità, sicurezza e indipendenza. E che dati i cambiamenti nel contesto geopoliticpo questa è diventata un una priorità politica". "E certamente - ha aggiunto - tra i valori dove dovremmo raggiungere risultati abbiamo innanzitutto il clima"."Il secondo messaggio - ha proseguito Draghi - è che il passo più importante che dobbiamo prendere per raggiungere i risultati è integrare i nostri mercati. Innanzitutto il mercato unico. Penso che il mercato unico e i beni pubblici che arrivano con esso perché così importante? Perché se la produttività è l'obiettivo, le economie di scala in molti settori analizzati sono diventate un ingrediente essenziale. DE le economie di scala le ottiene solo un mercato unico integrato". Draghi ha anche sottolineato che mentre si migliorano innovazione e produttività". Ad esempio tenendo presente che non ci si trova in un quadro di concorrenza leale nell'economia mondiale: "la concorrenza dall'estero viene guidata sì dall'innovazione, ma anche da asimmetrie massicce sui sussidi pubblici. E c'è una seconda regione - ha detto ancora Draghi - che l'alternativa ad avere una strategia europea non è non avere una strategia industriale, ma avere tante strategie industriali industriali non coordinate