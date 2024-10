Nocivelli APB, Banca Akros conferma Buy e alza target price

(Teleborsa) -

Banca Akros ha alzato il target price (a 7 euro per azione da 5,7 euro, upside del 40,6%) e confermato la raccomandazione (Buy) su Nocivelli ABP, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management. L'azienda ha annunciato ieri una commessa da 500 milioni di euro per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero "Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione" a Torino con il portafoglio ordini che sale a 1,4 miliardi di euro rispetto agli 850 milioni di euro dichiarati in precedenza.

Secondo l'analisi i lavori di costruzione da soli aumenteranno il giro di affari annuale dell'azienda di 40 milioni di euro nei prossimi 5 anni - il 60% in più rispetto al fatturato attuale che si aggira intorno ai 75/80 milioni di euro - mentre il contratto di servizio a lungo termine potrebbe valere per Nocivelli APB tra i 10 e i 12 milioni di euro all'anno per i prossimi 25 anni. In questo caso il margine EBITDA dovrebbe raggiungere almeno il 20%.



"La notizia è molto positiva e non scontata - ha commentato Banca Akros -. Dopo il risultati, abbiamo aumentato le nostre stime dell'utile per azione per l'anno fiscale 25/27 in media di circa il 30%. Considerando le ipotesi sopra descritte, presupponiamo che il contratto aggiunga un valore patrimoniale di circa 42 milioni al nostro precedente fair value, o di circa 1,3 euro/azione".