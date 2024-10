Plenitude lancia "On the Road", la nuova identità dei servizi per la mobilità elettrica

(Teleborsa) -segna un ulteriore passo avanti nella mobilità elettrica con il lancio di "", che unifica sotto un’unica identità tutte le soluzioni per la ricarica, sia domestiche che su strada, consolidando il processo di integrazione diall'interno dell'azienda.A partirededicata alle soluzioni per la mobilità elettrica, trasformerà la propria app in "Plenitude On the Road", con un design ottimizzato e un'esperienza di ricarica che continuerà a evolversi grazie a servizi sempre più innovativi. Contestualmente, la rete degliadotterà un look rinnovato, in linea con il brand Plenitude. Infine, il sito Be Charge sarà migrato sul portali corporate e commerciale di Plenitude.Questa evoluzione ha l’obiettivo di, in particolare in quei paesi dove la Società è già presente sul mercato con le proprie soluzioni energetiche per famiglie e imprese."Il lancio di 'On the Road' rappresenta unaUnificando le nostre soluzioni di ricarica sotto un’unica identità, vogliamo rafforzare il nostro messaggio, offrendo agli automobilisti non solo un’esperienza sempre più affidabile e intuitiva, ma rendendo al contempo le nostre soluzioni più riconoscibili e accessibili. La nuova veste grafica, caratterizzata dalla linea che richiama la strada, simboleggia fluidità e dinamismo, riflettendo i valori di innovazione che contraddistinguono Plenitude. Questo cambiamento non solo consolida la nostra posizione nella transizione energetica, ma segna anche un, testimonianza del nostro impegno costante nel promuovere l’adozione della mobilità elettrica, sia in Italia che nel resto d’Europa", ha dichiaratoPlenitude fornisce energia a circa 10 milioni di clienti europei con l’obiettivo di raggiungere 11,5 milioni di clienti entro il 2027. Nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili la Società punta, inoltre, a raggiungere oltre 8 GW di capacità installata al 2027 e oltre 15 GW al 2030. Plenitude è, inoltre, tra i leader nell’ambito della mobilità elettrica, con l’obiettivo di raggiungere 40.000 punti entro il 2027.