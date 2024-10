Edil San Felice, Alantra incrementa target price e conferma Buy

Alantra

Edil San Felice

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 5,6 euro) ilsu, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 41%.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2024 sono stati "", avallando la traiettoria di crescita di Edil San Felice nel settore della manutenzione delle infrastrutture, rafforzata da una crescita delle vendite a due cifre e da un "interessante" margine EBITDA del 23%. Edil San Felice sta progredendo attraverso, dall'espansione della capacità produttiva e della presenza geografica all'aumento delle vincite di gare d'appalto, creando un solido backlog di 115 milioni di euro. Gli analisti prevedono un rapporto book-to-bill inferiore in futuro, poiché il mix di backlog è ampiamente sbilanciato verso accordi quadro con periodi di riconoscimento dei ricavi più lunghi.Le proiezioni FY24-26 di Alantra sono ampiamente in linea con le indicazioni del management dai recenti roadshow. Il broker prevede un CAGR FY23-26 nelledel 14,4%, con unmedio di circa il 23,7%. Si prevede che ilraggiungerà il picco nel 2025 a 6,1 milioni di euro, guidato dagli investimenti di espansione nel sito di Nola. I rischi al rialzo per le proiezioni includono aggiudicazioni di contratti più rapide del previsto. Al contrario, l'unica sfida a medio termine è la potenziale difficoltà nel reperire manodopera qualificata (la direzione punta ad aumentare la forza lavoro di 100 unità entro il primo semestre del 2025).