Expert.ai, Alantra incrementa target price e conferma Buy

Alantra

Expert.ai

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 2,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, confermando la" visto l'upside potenziale del 49%.Gli analisti scrivono che Expert.ai ha acquisito ISED per 4,8 milioni di euro, una mossa strategica per rafforzare la propria presenza in settori regolamentati come la PA e la sanità digitale. L'(3,0x EV/EBITDA24), rafforzando la scala di Expert.ai e il suo mercato di riferimento. Per supportare ulteriormente l'espansione, in particolare nei progetti di intelligenza artificiale e nelle fusioni e acquisizioni (M&A), il gruppo ha lanciato un'emissione di diritti per 20 milioni di euro. Con l'impegno dei principali azionisti e degli investitori di ISED, i proventi finanzieranno la roadmap 2024-26, incluso il progetto Villanova, sostenuto dall'UE, accelerando l'adozione nei settori verticali dell'intelligenza artificiale ad alto valore.Ledi Alantra includono il consolidamento di ISED nel secondo semestre del 2025; in questa fase, non ha incluso, in via cautelativa, alcuna sinergie o opportunità di cross-selling. Di conseguenza, le proiezioni disono superiori del 7%, in media, nel 2026-27, anni di pieno impatto dell'operazione, rispetto alle stime precedenti."Con la nomina dell'amministratore delegato Dario Pardi, Expert.ai, segnando una svolta per l'azienda - si legge nella ricerca - L'acquisizione di ISED, insieme al capitale raccolto tramite l'aumento di capitale in opzione volto ad alimentare la crescita, sono componenti chiave di questa rinnovata traiettoria".