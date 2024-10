Lifeed, bridge round da 3,5 milioni di euro. Salvatore Pugliese nuovo CEO

(Teleborsa) -, società EdTech italiana fondata nel 2025 che crea soluzioni innovative per lo sviluppo del capitale umano, ha concluso un, iniziato nel 2023, per un totale di. L'investimento è stato sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital SGR, da Opes Italia Sicaf Euveca, da SEFEA Impact SGR e dall'ungherese Impact Ventures, già investitore in Lifeed.Il round di investimento consentirà da un lato il, attraverso l'utilizzo dell'AI generativa, dall'altro l'ad alto potenziale grazie a partnership con società leader nella human transformation. Inoltre, Lifeed punta al consolidamento del mercato italiano, dove conta già oltre 100 aziende clienti e 70.000 utenti.Per accompagnare questa nuova fase della vita dell'azienda, entra nel board in qualità di, già CEO di Brown Editore e TF Group., che ha co-fondato l'azienda a l'ha guidata nei primi 9 anni, assume il ruolo dicon l'obiettivo di ampliare l'impatto scientifico e definire la strategia di ricerca e sviluppo dell'azienda."Questo bridge round di investimento proietta Lifeed in unche è stato colto pienamente dai nostri partner e che ci consentirà di proiettarci al 2025 con l'apertura di nuovi mercati, alcuni già identificati come il Messico, il Regno Unito e la Svizzera, altri ancora da identificare - ha dichiarato Pugliese - Ho deciso di affrontare questa sfida perché sono convinto che in un mondo sempre più "AI-centrico", freneticamente improntato alla ricerca di automazione di processi ed operazioni ci siano delle capacità umane che non saranno mai sostituite: empatia, creatività, pensiero critico, ad esempio".