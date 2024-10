Moneyfarm ha superato 5 miliardi di masse a livello globale

(Teleborsa) -, società di consulenza finanziaria con approccio digitale, hanel primo semestre 2024, registrando una crescita del 51% sul primo semestre 2023. Parallelamente, i clienti attivi sono cresciuti del 23% ad oltre 130.000.Il dato conferma dunque l’andamento positivo del business, nonostante ledel costo della vita abbiano duramentein termini di raccolta e rendimenti (in base ai dati di Assogestioni la raccolta netta dell’industria in Italia da inizio 2024 ha fatto segnare -11 miliardi di euro).Nello specifico, Moneyfarm ha visto comunquegrazie ad un trend positivo di sviluppo per linee interne ed esterne, anche a seguito della recente integrazione di Profile Pensions, consulente previdenziale digitale leader nel Regno Unito.“Siamo orgogliosi di aver superato la soglia dei 5 miliardi di euro di masse totali, traguardo che arriva all’indomani di mesi importanti per lo sviluppo del business e che conferma la validità della nostra formula che negli anni, grazie alla combinazione di tecnologia e consulenza tradizionale, è riuscita a conquistare la fiducia di un numero sempre crescente di investitori", ha sottolineato, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Moneyfarm, aggiungendo "la nostra ambizione, per il prossimo futuro, è continuare a passo spedito sulla via dell’ampliamento dell’offerta in un’ottica di pianificazione patrimoniale di lungo periodo, restando nel solco di quel modello ibrido di consulenza finanziaria di cui siamo i pionieri in Italia e in Europa".