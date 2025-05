Private Equity in ritirata: investimenti 1° trimestre in calo in valore e numero

(Teleborsa) -, i cui investimenti rallentano sia in numero che in valore, forse per effetto delle crescenti preoccupazioni relative alle tensioni geopolitiche, ai dazi e a possibili guerre commerciali. E' quanto emerge dal Rapporto "Pulse of Private Equity" di KPMG che fa il punto sulle tendenze trimestrali del settore. a livello globale e nelle principali regioni del mondo."L’inizio dell’anno è stato caratterizzato da une disinvestimenti, dovuto, tra l’altro, alla elevata volatilità macroeconomica e geopolitica attivata dalle politiche US”, commenta, Partner KPMG, Head of Private Equity, "Per quanto riguarda l’outlook - aggiunge - nonostante l’ottimismo di alcuni sull’Europa, ci sembra prevalente tra gli operatori un approccio attendista, dovuto alle notevoli incertezze di sistema”.Nel, gli investimenti globali del Private Equity, comprese le operazioni annunciate, sono scesi arispetto ai circa 464 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2024 ). Se il valore delle operazioni concluse o programmate è sceso, ilè diminuito ancor più drasticamente da 4.960nello stesso arco temporale.Fanno eccezione lemostrano unrispetto alle altre regioni, con un solido aumento degli investimenti da circa 240 miliardi di dollari fine 2024 anel primo trimestre 2025, nonostante il calo numerico del numero di operazioni da 2.350 a 1.868.La, invece, ha registrato nel complesso unsia del valore degli investimenti, che scendono dai 170 miliardi di dollari dell'ultimo trimestre 2024nel primo trimestre 2025, sia del numero di operaizoni, che passa da 2.184 a 1.555 operazioni. Solo nella regionegli investimenti nella sonosia in termini di volumi sia di deal, passando da 29 miliardi di dollari in 288 operazioni nel quarto trimestre 2024 a 37,5 miliardi di dollari e 226 operazioni nel primo trimestre 2025.Il settore TMT (Tecnologia, Media e Telecomunicazioni) ha attratto la quota maggiore di investimenti del Private Equity per un valore complessivo di 117,4 miliardi di dollari, seguito dalcon 66,4 miliardi di dollari e dall'con 61,5 miliardi di dollari, anches e queste ultime hanno superato nel solo primo trimestre i totale degli investimenti del 2024., nel frattempo, hanno registrato 44,4 miliardi di dollari di investimenti solo nel primo trimestre del 2025, quasi la metà dei 90,6 miliardi di dollari di quelli registrati durante tutto il 2024.l'attività di Private Equity potrebbe essereI primi segnali del secondo trimestre 2025 . sottolinea KPMG - hanno evidenziato l'intensità dellstatunitensi di nuova attuazione, con cambiamenti che si verificano su base frequente. Le preoccupazioni per gli impatti e le azioni di ritorsione potrebberoa quando non ci sarà maggiore certezza sulle strategie tariffarie. I settori che hanno un'subiranno il peso maggiore di qualsiasi contrazione da parte degli investitori di PE, tra cui il. Altre aree più isolate e resilienti ai dazi attireranno probabilmente la maggior parte dell'attività di investimento, compresi i servizi alle imprese, la sanità e le infrastrutture.