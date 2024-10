Schnabel (BCE): più probabile calo dell'inflazione all'obiettivo in tempi rapidi

(Teleborsa) - ". Negli ultimi due anni, il PIL reale è cresciuto, in media, solo dello 0,1% a trimestre. I sondaggi tra le aziende indicano che la crescita rimarrà probabilmente debole durante la seconda metà di quest'anno". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della, durante un evento a Friburgo (Germania)."La debole crescita riflette, in larga misura, gliche hanno colpito l'economia dell'area dell'euro negli ultimi anni, in particolare la pandemia e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - ha aggiunto - Un altro motivo è il. Da fine 2021 a fine 2023, i tassi sui prestiti bancari per l'acquisto di case da parte delle famiglie sono aumentati dall'1,3% al 4% e quelli sui prestiti alle imprese dall'1,4% al 5,3%. Livelli simili non si vedevano da più di un decennio".Analizzando la, l'economista tedesca ha citato il fatto che una una forte ripresa del turismo dopo la pandemia "è stata un fattore chiave a sostegno dell'aumento delle esportazioni in queste economie", ma anche "gli sviluppi del mercato del lavoro hanno svolto un ruolo altrettanto importante. In, ad esempio, il numero di persone occupate è aumentato di oltre un milione dal 2022, sostenendo in modo misurabile i consumi privati ??e la fiducia". Infine, "in alcuni paesi la politica fiscale è rimasta più accomodante che in altri. In Italia, il deficit pubblico lo scorso anno è stato del 7,2%, rispetto al 2,6% in Germania", mentre "i fondi stanziati nell'ambito del programma Next Generation EU hanno fornito ulteriore impulso alla crescita e all'occupazione"."Negli ultimi anni, la crescita nell'area dell'euro è diventata sempre più irregolare - ha detto Schnabel nelle sue conclusioni - Sebbene la politica monetaria possa aver contribuito all'aumento dell'eterogeneità, non è il motore principale. Piuttosto, i"."Non possiamo ignorare i venti contrari alla crescita - ha sottolineato - Con segnali di indebolimento della domanda di lavoro e ulteriori progressi nella disinflazione,, nonostante l'inflazione dei servizi ancora elevata e la forte crescita dei salari"."Allo stesso tempo, la- ha sostenuto l'economista tedesca - I governi europei hanno la responsabilità storica di trasformare le attuali sfide in opportunità. L'Europa ha dimostrato in passato di sapersi adattare e riprendersi quando si trova di fronte alle avversità. Per uscire dalla stagnazione è necessaria un'azione energica sia a livello nazionale che europeo. È necessario mettere al primo posto l'innovazione e l'imprenditorialità promuovendo la concorrenza e il dinamismo aziendale".