Solid World acquista 22% di Miralis e completa acquisizione di Due Pi Greco

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha, startup di Monteprandone (Ascoli Piceno) specializzata nell'affiancare e guidare le aziende nell'ottimizzazione dei processi di produzione digitale, e(annunciata a maggio), società di Resana (Treviso) specializzata in design del prodotto, ingegnerizzazione, manifattura additiva e stampa 3D di componenti industriali ad alte prestazioni.Nell'esercizio 2023 Miralis ha registrato un patrimonio netto di 69.700 euro, un valore della produzione pari a 233.977 euro e un utile di 8.888 euro. Il prezzo per il trasferimento del 22% delle quote di Miralis, attraverso l'acquisizione delle quote di partecipazione del socio Fabio Meneghetti, stabilito in, è già stato corrisposto in denaro.Per quanto riguarda Due Pi Greco, il prezzo rettificato rispetto al contratto preliminare per il trasferimento della proprietà delle partecipazioni dei soci venditori, stabilito in complessivi, è stato corrisposto ai soci venditori in parte in denaro e in parte mediante attribuzione delle azioni di SolidWorld Group. Due Pi Greco ha riportato nell'esercizio 2023 ricavi pari a 1.063.937 euro."SolidWorld Group continua a perseguire la propria strategia di crescita, completando due- ha commentato l'- Grazie a queste operazioni, il gruppo consolida il proprio obiettivo di promuovere, all'interno del pillar Industrial, soluzioni avanzate e sostenibili per l'industria del futuro. L'acquisizione di Due Pi Greco è funzionale al raggiungimento del nostro progetto più ampio di creazione di un polo di eccellenza nei servizi di design, engineering e additive manufacturing ad alte prestazioni. L'operazione con Miralis punta, invece, ad ampliare la nostra offerta di soluzioni software per la reingegnerizzazione dei processi".