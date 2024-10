Bailey: BoE potrebbe diventare "più attivista" sui tagli dei tassi

(Teleborsa) - L'economia britannica si è dimostrata più resiliente di quanto si temesse due anni fa, o anche un anno fa. "Penso che l'economia abbia. Quindi c'è una base lì per svilupparsi". Lo ha detto il governatore della Bank of England (BoE),, in un'intervista al quotidiano Guardian."Il governo ha ragione a concentrarsi su comedi capitale - ha spiegato - C'è una chiara necessità in termini di infrastrutture. Abbiamo almeno tre grandi problemi strutturali là fuori. Uno è l'invecchiamento della popolazione, e ovviamente non siamo soli in questo. Due sono le richieste di aumento della spesa per la difesa. E il terzo è la gestione del cambiamento climatico".L'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo è attualmente al 2,2%, appena sopra il suo obiettivo ufficiale del 2%, ma Bailey ha detto di essere incoraggiato dal fatto che le pressioni sul costo della vita non sono state così persistenti come la BoE pensava potessero essere. Ha detto che se le notizie sull'inflazione continuassero a essere buone, c'è ladi interesse, ora al 5%.