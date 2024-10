Berlino alla prova demografica: l'analisi di Scope Ratings

(Teleborsa) -si trova ad affrontare. Le riforme del mercato del lavoro e delle pensioni sono essenziali, ma la frammentazione politica rischia di erodere la competitività del Paese. Si prevede che queste debolezze strutturali diventeranno sempre più rilevanti nei prossimi anni, pLo rileva la research dil’agenzia di rating europea, dal titolo "Germania: le sfide demografiche richiedono riforme di ampio respiro, ostacolate dall'inerzia della politica”.Nel dettaglio: la- evidenziano Eiko Sievert e Elena Klare, Sovereign and Public Sector - è già tra le grandi economie con la posizione peggiore in termini di numero di ore lavorate per lavoratore e di contrazione annuale della forza lavoro.La Germaniapersone in età lavorativa, ben al di sopra dei tassi recenti. L'immigrazione netta totale media annua dal 2000 - esclusi gli anni di crisi del 2015 e del 2022 -La research, infine, sottolinea che "gli sforzi del governo per ridurre l'onere pensionistico futuro, compresa l'introduzione di un fondo pensionistico azionario da 200 miliardi di euro entro il 2036,Tuttavia, "è essenziale un'ulteriore riforma, poiché questi sforzi probabilmente ridurranno l'aumento previsto dei contributi pensionistici - a circa il