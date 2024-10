Da IA a sostenibilità: a Milano torna il World Business Forum

(Teleborsa) -l’evento di riferimento per la business community italiana. Giunto alla sua ventunesima edizione, il Forum - che si svolgerà presso Allianz MiCo – Milano Congressi - registra per la prima volta in vent'anni un’adesione senza precedenti, consolidando il proprio ruolo centrale nel panorama imprenditoriale e della leadership a livello globale.Organizzato e curato da WOBI, il World Business Forum si svilupperà in due giornate dedicate a leader, C-Suite e senior executive di ogni settore, offrendo l’opportunità di confrontarsi con nuovi orizzonti di leadership e apprendere strategie innovative di gestione e valorizzazione del capitale umano direttamente da alcune delle figure più importanti al mondo. Forte del successo dell'edizione 2023 incentrata sul “Purpose”, il World Business Forum presenta quest’anno “Purpose+”, un’evoluzione del concetto di “scopo” volta a indagare i tratti che rendono una leadership forte e di valore per affrontare con successo le sfide di un mondo in continuo e rapido cambiamento.“Grazie alla straordinaria partecipazione registrata per quest’edizione, il World Business Forum si conferma il centro gravitazionale imprescindibile per il mondo del business e del top management, testimoniando la profonda passione e dedizione del nostro team” ha dichiaratoManaging Director WOBI Italia. “Dopo aver ispirato la classe dirigente verso i valori della diversità e della partecipazione di ognuno al successo aziendale, WOBI compie quest’anno un ulteriore passo avanti, continuando a guidare organizzazioni e persone in un percorso che si spinge oltre i risultati economici. Con ‘Purpose+’ vogliamo esplorare ulteriormente il concetto di scopo in quanto crediamo possa essere amplificato e declinato su più direttive: dalla costruzione di credibilità e fiducia, alla resilienza nei momenti critici, fino a stimolare l’innovazione, garantendo al contempo sostenibilità a lungo termine per plasmare un futuro solido e duraturo sia umano che professionale.”Al fine di indagare appieno l’essenza di “Purpose+”, l’edizione 2024 vedrà gli interventi degli ospiti suddivisi in tre macro-tematiche – Purpose & Leadership Impact, Purpose & Organizational Impact e Purpose & Business Impact – volte a esplorare la relazione tra il Purpose e i suoi effetti sulla leadership, sull’organizzazione dei team e sul successo aziendale. Tra i relatori principali,