Farina (Snam): "Snam tiene barra dritta su decarbonizzazione, transizione e biodiversità. Dal 2022 emissioni giù del 28%"

(Teleborsa) - "In Snam la sostenibilità non è solo reporting. È una leva strategica del business. E come l'innovazione è funzionale a centrare gli obiettivi di transizione". Queste le parole dioggi a Milano per ildove ha ritirato il riconoscimento ottenuto dal TSO nell'attività di reporting dedicata ai temi della sostenibilità."Abbiamo anticipato le novità previste dalla normativa sul reporting e rilanciamo il nostro impegno anche grazie all'AI generativa, utilissima nel confrontare il nostro lavoro di rendicontazione con i bilanci di aziende analoghe alla nostra. Si cresce – ha sottolineatoa margine della consegna del Premio – non soltanto coltivando le proprie specificità ma anche guardandosi attorno."È stata ricordata, inoltre, la, che ha visto la luce alla fine dell'anno scorso. "Dal 2022 ad oggi abbiamo ridotto le emissioni dirette di CO2 del 28% – ha spiegatoin vista degli obiettivi di Carbon Neutrality e Net Zero al 2040 e al 2050 – ma siamo al lavoro anche per la tutela attiva della biodiversità, in un'ottica 'all round'. Nel Transition Plan, su tutto questo, abbiamo indicato target (e leve operative per conseguirli) di breve, medio e lungo periodo, e alcuni di questi target, come l'incremento di finanza sostenibile necessaria a sostenere i 12,4 miliardi di investimenti previsti entro il 2029, li abbiamo già raggiunti, in anticipo sul previsto".In un quadro in cui crisi e guerre contendono risorse e attenzione alla grande sfida della decarbonizzazione, Snam si propone di non venire meno agli impegni assunti. "Sappiamo – ha concluso– che, per via dell'attuale congiuntura internazionale, alla sostenibilità si affiancano molte altre priorità, non meno strategiche e che alcuni importanti fondi di investimento, di recente, hanno attenuato il loro orientamento verso il mondo ESG. Tuttavia, adottando un approccio pragmatico e science-based, in Snam abbiamo deciso di tenere la barra dritta, confermando gli obiettivi su clima e natura e, soprattutto, cercando di coinvolgere tutti gli stakeholder della nostra catena del valore".