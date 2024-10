Farina (Ania): Investimenti massicci e debito pubblico comune per affrontare le sfide europee

(Teleborsa) - In Europa ci si trova di fronte a "necessità di investimenti che sono massicce, che nelvengono, mentre bisogna completare la, e nel frattempo bisognerebbe investire anche nelle infrastrutture mentre gli italiani dovrebbero risparmiare per investire nelle loro pensioni". Lo ha affermato ladurante un dibattito alla"Sarebbe anche estremamente utile se vi fosse un debito pubblico comune, che finanziasse i progetti comuni", ma in generale "bisogna fare si' chee bisogna spenderle nella maniera più efficiente possibile". "In questo - ha sottolineato Farina - le", visto complessivamente le, di cui 960 miliardi sono quelli detenuti dalle compagnie italiane. Fondi che vengono indirizzati su titoli di Stato, obbligazioni, azioni e quote di fondi. Inoltre è necessario fare in modo che il risparmio possa confluire sugli investimenti, ha detto ancora la presidente dell'Ania.Va anche tenuto presente il problema della "che a livello europeo è stimato a 3.000 miliardi di dollari. Secondo Farina per convogliare il risparmio sugli investimenti bisogna anche prendere in considerazione "la leva fiscale" e la revisione di alcune regole, come i parametri previsti dalla direttiva Solvency II.