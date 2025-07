Ala, Cerved conferma rating pubblico A3.1

ALA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha comunicato di avere ricevuto la conferma delda, agenzia specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie italiane."Siamo orgogliosi della conferma del rating A3.1 da parte di Cerved Rating Agency, un riconoscimento che conferma la solidità del nostro business, la capacità di affrontare in modo efficace le sfide di mercato e la nostra affidabilità finanziaria – ha commentato, Chief Financial Officer del Gruppo ALA –. Il 2024 ha segnato un anno di espansione significativa, grazie a nuove commesse strategiche e all’incremento della marginalità operativa. Questo risultato valorizza il nostro modello industriale e rafforza l’ambizione di crescita, anche in vista del prossimo ingresso del fondo H.I.G. Europe. Continueremo a investire nell’innovazione e nella qualità, mantenendo alta la fiducia di clienti, partner e investitori".