Borgosesia cede 200 ettari di terreni al Comune di Alghero per 400 mila euro

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha perfezionato l'atto disituata tra Capo Caccia e Punta Giglio, nel Parco Regionale di Porto Conte.L'operazione - del, cofinanziata dal Comune di Alghero e dal Parco di Porto Conte - consente il trasferimento alla collettività di un'area di rilevanza paesaggistica e naturalistica, inserita in un più ampio programma di conservazione sostenibile della fascia costiera, finanziato dalla Regione Sardegna attraverso il Programma PR FESR 2021–2027."Dopo diversi anni in cui abbiamo proposto soluzioni orientate al bilanciamento tra esigenze pubbliche e proprietà privata, siamo lieti che oggi si concretizzi un accordo che consente di restituire alla comunità un patrimonio naturalistico di valore riconosciuto - ha commentato l'- L'esito positivo di questo percorso conferma l'approccio responsabile che Borgosesia adotta anche nella gestione di asset a forte valenza ambientale, favorendo processi virtuosi e sostenibili per i territori coinvolti".