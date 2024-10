Masaf: terzo decreto agevolazioni ristorazione, 7 milioni di euro concessi

(Teleborsa) - È stato pubblicato sul sito deliloperanti nei settori della, che hanno presentato domanda a valere sul Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano - Misura "Macchinari e beni strumentali" attraverso la piattaforma gestita da Invitalia.Le imprese beneficiarie incluse nel terzo decreto di concessionea fronte di investimenti generati di. Nelle prossime settimane verranno pubblicati ulteriori decreti di ammissione alle agevolazioni a favore di ulteriori imprese beneficiarie fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessiva pari a circa 56 milioni di euro."Ad oggi sono statedi contributi a fronte di investimenti generati diper l'acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli - commenta in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste,- Attraverso questa misura rafforziamo la competitività del Sistema Italia e continuiamo ache operano in questi settori simbolo del Made in Italy e che rappresentano una componente fondamentale del nostro tessuto produttivo e un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale".